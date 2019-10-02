"بلكن" تطرح منصة التوسع "ثندر بولت 3" في جيتكس 2019

من المنتظر أن تعلن شركة "بلكن"، قسم الأجهزة المتصلة في الكيان التجاري الجديد الناتج عن اندماج "بلكن" العالمية و"فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي"، عن إتاحة منصة التوسع "ثندر بولت 3 برو دوك" Thunderbolt 3™ Pro Dock في منطقة الشرق الأوسط من خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2019، وذلك لأول مرة بعد الكشف عن هذا الجهاز المبتكر في معرض "إيفا" برلين 2019 للإلكترونيات الاستهلاكية.

وتمكّن هذه المنصة الجديدة المستخدم من تحويل أي حاسوب محمول يعمل بنظام "ماك" أو "ويندوز" إلى محطة عمل قوية تدعم الشاشات العاملة بتقنية 4K و8K، ومنافذ متعددة لمجموعة واسعة من حلول الاتصال.

ويأتي الكشف عن منصة التوسع "ثندر بولت 3 برو دوك" للاستفادة من التوجّه الحاصل في ثقافة العمل المؤسسي نحو ما يُعرف بنموذج "المكاتب الفندقية"، وهو نموذج يقوم على العمل من خلال مكاتب غير معيّنة للموظفين بات يحظى بإقبال واسع النطاق في أوساط الشركات ومساحات العمل المشتركة، نظرًا لأنه يمكّن الموظفين من العمل بمرونة من أي مكان وفي أي وقت، مع الحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية.

وقال فواد مير، مدير إدارة المبيعات لدى "بلكن" في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن تزايد الإقبال على مساحات العمل المرنة أدى إلى زيادة الطلب على التقنيات الجديدة التي تمكن الموظفين من العمل عن بُعد وبالوتيرة التي يرغبون بها، وأضاف: "تُعد منصة التوسع "ثندر بولت 3 برو دوك" من "بلكن" أحد الحلول القابلة للتكيّف مع مجموعة متنوعة من متطلبات مساحات العمل".

وتتوقع مؤسسة خدمات العقارات التجارية "كوليرز إنترناشيونال" في تقريرها "العمل المشترك ومساحات العمل المرنة"، زيادة ملحوظة في تقديم الشركات الجديدة والقائمة مرافق مكتبية إضافية ومرنة في دبي، بحلول نهاية عام 2020.

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وتُقدِّر الشركة أن السوق ستُخصّص مساحات تتراوح بين 320,000 و530,000 قدم مربعة، على أقل تقدير، لهذه الفئة الفرعية من المساحات المكتبية. ويوجد في دبي حالياً 53 موقعًا من مواقع العمل المشترك التي يشير تقرير "كوليرز" إلى أنها زادت بنسبة 130 بالمئة منذ العام 2015، وتتألف من أكثر من 650,000 قدم مربعة من المساحات المرنة والمشتركة.

وتتسم منصة التوسع "ثندر بولت 3 برو دوك" بكونها:

تضمّ منافذ متعددة الأنواع

معدلات نقل بسرعة عالية تبلغ 40 غيغابت في الثانية

متوافقة مع أنظمة تشغيل "ماك" و"ويندوز"

تدعم شاشتي 4K بتردد 60 هرتز أو شاشة 8K بتردد 30 هيرتز

تضمّ قارئ بطاقات SD



ومن المقرّر أن تشارك "بلكن إنترناشيونال" في معرض جيتكس 2019 لأول مرة منذ اندماجها مع "فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي"، وذلك بعلاماتها التجارية الثلاث "بلكن" و"لينكسيس" و"فين"، لعرض أحدث إضافاتها من المنتجات المبتكرة في مجال الأجهزة المتصلة والمنزل المتصل.

يمكن زيارة جناح "بلكن إنترناشيونال" في جيتكس، بقاعة زعبيل 2، (الجناح رقم Z2-D10)، كما يمكن زيارة "فين" ضمن جناح شركة "دو"، وذلك بين 6 و10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.