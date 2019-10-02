جيه إيه ليك فيو أول فندق في الشرق الأوسط يتيح الحل التقني فولارا أليكسا

: تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للفندق المقرر هذا الأسبوع، وفي خطوة تقنية فريدة من نوعها، يعلن جيه إيه ليك فيو دبي عن توفير المساعد الافتراضي الفوري من أمازون "أليكسا" بواسطة "فولارا" في جميع الغرف الفندقية، ليكون الفندق الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يتيح هذه الخاصية. ويضمن الحل التقني المدعوم من برنامج إدارة المحادثة Volara بالتعاون مع Amadeus Service Optimization و مجموعةVDA ، لنزلاء فندق جيه إيه ليك فيو الحصول على خدمة شخصية وتعديل وسائل الراحة في غرفهم بحسب اختياراتهم الشخصية عن طريق التحدث بأوامر بسيطة.

وحول ذلك، قال أندي هيدون سميث، رئيس قسم تقنية المعلومات في مجموعة دتكو، التي تملك وتدير فندق جيه إيه ليك فيو: "صُمم جيه إيه ليك فيو بهدف ابتكار واحتضان وتقديم الخدمات والتجارب التي تتجاوز توقعات كل الأجيال". وأردف بالقول: "نظرًا لتغير متطلبات المسافرين بسرعة، فإننا نؤمن أن خدمة الضيوف التفاعلية القائمة على الصوت على رأس الخدمات التقنية المستقبلية، وتقنية فولارا ستساعدنا في تحقيق رؤيتنا من خلال تمكين الضيوف من طلب المعلومات والأغراض والخدمات والتوصيات الشخصية والحصول عليها على الفور".

وقال كريستوفر كادروس، مدير فندق جيه إيه ليك فيو: "يمكن للضيوف أن يطلبوا من أليكسا معلومات أساسية تخص إقامتهم مثل كيفية تفعيل شبكة الواي فاي أو ساعات العمل في منتجع وصالون كالم سبا لدينا. كما يمكنهم معرفة ما يحتاجونه من معلومات حول رحلات القوارب والطائرات البحرية في مرسى السفن، وعن معدات الأنشطة الرياضية المائية، وملعب الغولف المصغر لدينا. كما يمكنهم طلب إطفاء الأنوار وتشغيل أجهزة التلفاز أو حتى تحديد موعد التنبيه في الصباح كي لا يفوتوا أي موعد. وأضاف: "هذا يتيح لنا التقدم خطوات واسعة في التميز بالخدمات التفاعلية، ونحن سعداء لأن نكون أول فندق في المنطقة يستفيد من هذه التكنولوجيا للارتقاء بخدماتنا التي ترضي ضيوفنا الدائمين ولزيادة إيراداتنا".

Advertisements

ويتيح برنامج فولارا إدارة المحادثات مع النزلاء آنيًا، إذ يمكّن مركز الأمان المتكامل، والذي يضم في الوقت الحالي أكثر من 40 من التقنيات الفندقية، الضيوف من طلب إجراءات محددة، سواء توجيه مهمة لموظفي الفندق أو إطفاء الأضواء أو تشغيل التكييف. وتتيح بنية برنامج فولارا خيارات إضافية من الأمان لضمان حماية المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة بالضيوف وحماية البيانات، بينما يضمن محرك الدقة في فولارا وهو قيد التسجيل لبراءة الاختراع، تلبية طلبات الضيوف بأفضل شكل، مع الأخذ في الاعتبار اللكنات المستخدمة من قبل الضيوف من حول العالم".

وبدوره، قال ديفيد بيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة فولارا: "نحن مسرورون للغاية بأن يكون لنا دور في الارتقاء بتجربة الضيوف الرائعة في فندق جيه إيه ليك فيو من خلال الحل التقني "المساعد الافتراضي الفوري أليكسا من أمازون، وتفخر فولارا بجلب تجارب محادثة رائعة ملائمة لكل الأغراض وعلى نطاق واسع إلى هذا الفندق".

ويشكل جيه إيه ليك فيو الفندق الثالث ضمن جيه إيه ذا ريزورت الذي يعد المنتجع الأغنى بالتجارب في دبي الممتدة على مساحة 1 مليون متر مربع. ويتمتع الفندق بموقع مميز على مقربة من موقع اكسبو 2020 وعلى بعد حوالي 10 دقائق عن دبي باركس آند ريزورتس، و20 دقيقة عن منطقة جيه بي آر النابضة بالحياة في دبي و30 دقيقة عن دبي مول. ويوفر جيه إيه ذا ريزورت الممتد على طول 800 متر من الشاطئ الخاص، مجموعة واسعة من الأنشطة على امتداد مليون متر مربع ومرافق ترفيهية تلبي متطلبات الضيوف من مختلف الأعمار. كما يضم المنتجع المميز بتصاميمه الفريدة والذي يدعم ممارسات الاستدامة سبعة مسابح بإطلالات رائعة مع مناضد شراب، و25 مطعمًا ومقهى، وملعب غولف عالمي بـ 9 حفر وعدد أقصى للضربات 35 وركن تدريب مضاء، ومساحات خضراء، فضلًا عن وجود أكاديمية "ليدبيتر" للغولف، بالإضافة إلى 4 ملاعب تنس مضاءة، وملاعب اسكواش، وملاعب تنس الريشة، ومرافق لكرة الطائرة الشاطئية وركوب الخيل، وملعب غولف مصغر من 9 حفر، ومركز "ووتركولد" للرياضات المائية بما في ذلك التزلج على الماء، ورياضة ركوب الأمواج، وركوب القوارب، والمراكب الشراعية، كما يوجد مرسى الخاص مُخدم بالكامل بـ 104 مرفأ حيث يمكن الذهاب في رحلات صيد ورحلات بالقوارب والطائرة المائية. كما يضم الفندق 6 حقول للرماية، وسبا، وحديقة نباتية، وحضانة، ونادي Pirates and Mermaids Kids’ وخدمة مجالسة الأطفال.

انتهى