"فاين" تتصدر المشهد والصناعة مع ابتكار جديد لورق التواليت

منذ اختراع رول التواليت في العام 1883 حتى اليوم، لم يتم إجراء تحسينات جوهرية عليه، وذلك نظراً لتمتعه بمزايا هامة كالأداء العالي والاستخدام السهل نظراً لتصميمه الفعال والبسيط في نفس الوقت.

بالرغم من هذه الحقيقة، فإن محاولات الصناع للتطوير وإدخال التغييرات لم تتوقف وإن كانت مقتصرة على حجم الرول، ومدى نعومة الورقة مع الإبقاء على نفس التصميم الأساسي. "فاين"، المجموعة الصحية القابضة، وهي إحدى المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، لم تدخر جهداً لفتح المزيد من الآفاق للابتكار، وذلك من خلال إعادة تصميم رول التواليت مع تصميم إبداعي جديد وبمعايير جديدة.

ويمتاز التصميم المبتكر الجديد لرول التواليت من فاين "Fine Duetto" ببساطته وأناقته، كما يمتاز بقدرته على توفير المال على المستهلكين؛ عن طريق إضافة المزيد من الورق في كل رول بفضل استبدال المساحة المفرغة في الوسط بورق تواليت إضافي على شكل رول صغير، ما يجعل هذه الإضافة ملائمة بحجمها للسفر وذلك لإمكانية إزالتها من الرول الأساسي الكبير والاحتفاظ بها داخل جيوب الملابس وحقائب اليد. هذا وسيظل الرول الأساسي يؤدي وظائفه، مع توفير ذات الجودة العالية التي يتمتع بها الورق في رول تواليت فاين، ولكن مع كمية إضافية ومجانية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "نبحث دائما ًفي فاين عن طرق لتحسين منتجاتنا، كما نسعى في نفس الوقت للوصول إلى طرق مبتكرة لتقديم خدمة أفضل لزبائننا والمستهلكين. يمثل منتجFine Duetto Toilet Paper ، الذي يقوم تصميمه على استغلال المساحة المهدورة في التصميم السابق، نقطة تحول في عالم ورق التواليت، كما أنه يبرز "فاين" كمجموعة رائدة في ما يتعلق بالابتكار ورعاية المستهلك." واختتم لافيرتي بالتأكيد على التزام "فاين" بالتميز وعلى بقائها خياراً أولاً للمستهلك في عالم منتجات الورق الصحي.

وتأتي هذه الإضافة داخل رول ورق التواليت العادي من "فاين" لتقديم أفضل وأعلى قيمة للمستهلكين مقابل المال الذي دفعوه. ويعد هذا المنتج الجديد أحدث إضافة إلى القائمة الطويلة من منتجات "فاين"، بما في ذلك مناديل الوجه وورق المائدة والمطبخ، وورق التواليت، وحفاضات الأطفال، وحفاضات كبار السن، ورولات الجامبو الخام، والمنتجات الصحية الخاصة بالمؤسسات والشركات، وغيرها الكثير.