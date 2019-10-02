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بالصور| سيارات خارقة في مزاد على حلبة ياس مارينا
قبل نحو شهرين من انطلاق سباق أبوظبي الكبير للفورمولا1، تمت إضافة الكثير من السيارات إلى مزاد سوثبي الذي يتزامن مع حدث الفورمولا واحد.
وتضم المجموعة التي ستعرض في المزاد سيارات فيراري ولامبورغيني وبورش وجاكوار ومرسيدس بنز وغيرها من السيارات الخارقة والنادرة.
ويقدر سعر سيارة الفيراري الحائزة على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للأسطورة مايكل شوماخر في عام 2002 بحوالي 5.5 مليون دولار، في حين أن سيارة لامبورغيني كونتاش التي يعود تاريخها إلى عام 1979 حدد سعرها بمبلغ معقول يتراوح بين 400 ألف دولار و 500 ألف دولار، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
يقام المزاد في 30 نوفمبر، أي قبل يوم من سباق F1 النهائي.
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