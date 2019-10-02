- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على مشروع خليج ياس بتكلفة 12 مليار درهم
يضم مشروع خليج ياس عشرات المقاهي والمطاعم، ورصيف، ومنتزه، وحمام سباحة لا متناهي، وفندق، وحتى مساحة للمترو.
ويتقدم العمل بسرعة في المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 12 مليار درهم في أبوظبي على الطرف الجنوبي من جزيرة ياس.
ويعم الآلاف من العمال في الموقع، بينما تهيمن عشرات الرافعات على الأفق.
وتضم منطقة خليج ياس التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع أيضًا فندق هيلتون المترامي الأطراف، و 15000 وحدة سكنية ومقرًا جديدًا لـ TwoFour54 المنطقة الحرة للإعلام التي تعمل من حديقة خليفة. وهناك 35 وحدة سكنية، تم بيع اثنتين منها هذا العام.
وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: “يبرز آخر تحديث للبناء التقدم الكبير الذي أحرزناه في مشروع خليج ياس الرائد. وستكون إضافة حيوية ومميزة إلى جزيرة ياس”.
وقال مسؤولون إن البناء لم يتأثر بالوضع الاقتصادي الذي شهد تأجيل بعض المشاريع في أبوظبي بسبب الدور الهام الذي تلعبه في التنويع.
وبدأ التطوير في عام 2017، وتم الانتهاء من إنشاء فندق هيلتون بنسبة 60 في المائة، في حين أن منطقة رصيف جديدة تضم عشرات المطاعم والمقاهي المرخصة في مرحلة متقدمة أيضًا. وتعد المساجد والمدارس أيضًا جزءًا من التطوير، في حين تم إنشاء الموقع لاستيعاب رابط المترو المستقبلي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| نظرة على مشروع خليج ياس بتكلفة 12 مليار درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.