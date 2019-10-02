كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شيف يقف خلف أفضل مطعم في العالم يشرف على 3 مطاعم بدبي

سيشرف الشيف ماورو كولاجريكو على ثلاثة مطاعم في ون آند أونلي رويال ميراج ابتداءً من نوفمبر.

وأصبح مطعمه ميرازور مؤخرًا أفضل مطعم في العالم، والآن الشيف ماورو كولاجريكو سيحول انتباهه إلى ثلاثة مطاعم في دبي.

ومن المقرر أن يتعاون الشيف ماورو مع ثلاثة مطاعم : One&Only Royal Mirage وThe Beach Bar & Grill وEsplanade.

وسيشرف الطاهي المشهور على المطاعم اعتبارًا من نوفمبر 2019، وسيقدم مفاهيم وقوائم جديدة في جميع المطاعم الثلاثة، مستوحاة من تراثه المتنوع وخبراته الرائعة في الطهي، بحسب موقع واتس أون.

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ولد الشيف ماورو كولاجريكو وترعرع في الأرجنتين، وعمل في بعض من أكثر المطاعم المرموقة في الأرجنتين قبل أن يتوجه إلى فرنسا ليتدرب في عام 2003. قبل افتتاح مطعمه، ميرازور في منتون في الريفيرا الفرنسية في عام 2006. وفي أقل من عام، حصل المطعم على أول نجمة ميشلان، تليها النجمة الثانية في فبراير 2012 والثالثة في فبراير 2019.

في شهر سبتمبر من عام 2019، حصل ميرازور على المرتبة الأولى في العالم في جوائز أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2019. وهي المرة الأولى التي تحصل فيها فرنسا على المركز الأول منذ إطلاق الجائزة في عام 2002.