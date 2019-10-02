كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عرض خاص لفيلم جوكر في دبي أوبرا

من المقرر أن يصل الإصدار الذي طال انتظاره للفيلم الجديد جوكر إلى صالات السينما في دبي في نهاية هذا الأسبوع وأعلنت أوبرا دبي عن عرض خاص للفيلم.

ويلعب دور البطولة في الفيلم خواكين فينيكس، الذي حظي بإشادة كبيرة على أدائه.

ستقام عروض أوبرا دبي في الساعة 8 مساءً يوم الخميس 3 أكتوبر ، والساعة 3 مساءً والساعة 7 مساءً يوم الجمعة 4 أكتوبر. وتبلغ أسعار التذاكر 60 درهماً للشخص الواحد، أو 95 درهم مع المشروبات المنزلية والبوشار، بحسب موقع واتس أون.

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التذاكر متاحة الآن، ويمكن حجزها على موقع أوبرا دبي.

جوكر، أوبرا دبي، وسط مدينة دبي، الخميس 3 أكتوبر ، الجمعة 3 مساءً و 7 مساءً، التذاكر تبدأ من 60 درهماً. dubaiopera.com