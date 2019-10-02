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بالصور| فيلا في دبي بسعر 18 مليون درهم
يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم في أحد أرقى الأحياء داخل جميرا غولف، المجتمع المحيط بملعب Race Dubai Championship للغولف.
ويتميز المجتمع السكني بجو ريفي مع هندسة معمارية متوسطية كلاسيكية في الخارج وأرضيات خشبية داكنة من الداخل.
وتمتد المساحة الداخلية إلى 1،268 مترًا مربعًا على قطعة أرض مساحتها 2044 مترًا مربعًا – وهذا يعني وفرة في الفضاء من الخارج حيث ستجد حديقة، وشرفة، وحمام سباحة وجاكوزي.
الفيلا مطروحة في السوق على موقع LuxuryProperty.com بسعر 17.84 مليون درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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