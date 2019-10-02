رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون بينغ بالذكرى السبعين لتأسيس الصين الشعبية

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمهورية الصين، حكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني السبعين، وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تجمعنا مع الصين علاقات تاريخية واستراتيجية متينة تسهم في تحقيق الاستقرار والرفاه والسلام».

وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتهنئة للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وشعبه الصديق، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الصينية، وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»:«أهنئ صديقي الرئيس شي جين بينغ وشعبه الصديق بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.. تربطنا علاقات صداقة وتعاون وثيقة مع الصين، تعززها تطلعات ورؤى مشتركة لمستقبل بلدينا وتعاونهما في تحقيق الازدهار والاستقرار.. تمنياتنا مزيداً من التقدم للشعب الصيني الصديق».

.. ويهنئون رئيسي نيجيريا وقبرص بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد بخاري.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس.