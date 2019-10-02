سلطان القاسمي يطلع على بناء منزل بهندسة تراثية

الشارقة (الاتحاد)
أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببدء مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في العمليات الإنشائية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء أول منزل بهندسة معمارية تراثية في أرض المجمع. جاء ذلك، خلال زيارة سموه، صباح أمس، مقر المجمع، واطلع فيها على سير العمل في المشروع، وتابع جانباً من عمليات البناء، واستمع من القائمين عليه من مشرفي ومسؤولي المجمع، إلى آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية.
وأوضح القائمون على مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لصاحب السمو حاكم الشارقة، خلال جولتهم في موقع المجمع، أن المجمع يعمل على استقطاب شركات عالمية متخصصة في إنشاء الأبنية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، إذ يتم بناء أول منزل بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع باستخدام هذه التقنية التي تعد من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتعلقة بالبناء بالتعاون مع شركة هولندية. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التقى الطلبة الباحثين من كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، وحثهم على ضرورة انتهاز الفرصة بوجود هذا المجمع وبالشراكات التي يقيمها مع كبريات المؤسسات البحثية والتكنولوجية والابتكارية، داعياً إياهم للإقدام والمثابرة والاحتكاك مع هذه المؤسسات.
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