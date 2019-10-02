رأس الخيمة (وام) اعتمد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة استراتيجية متكاملة للمنح الدراسية، توفر للطلبة من أبناء رأس الخيمة مجموعة واسعة من برامج الابتعاث الدراسي داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط التوطين في الإمارة، ويمكنها من مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات.

يأتي ذلك، في إطار حرص سموه على تعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بتنافسية الإمارة في شتى المجالات، من خلال تطوير العنصر البشري، ورعاية الطلبة المتميزين ورفدهم بالوسائل الكفيلة بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والمعرفية والعملية.

وبهدف تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على النحو الأمثل، وبالشكل الذي يسهم بفعالية في صقل قدرات رأس المال البشري في الإمارة، قام «برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي» بتطوير خطط العمل اللازمة لترجمة توجيهات سموه على أرض الواقع، حيث تم بالتعاون مع «مؤسسة سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة» لتقديم باقة متنوعة من المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين في مختلف التخصصات الجامعية.

وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي، مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الرامية إلى الارتقاء بتنافسية رأس الخيمة في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم رأس الخيمة يعتمد استراتيجية المنح الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.