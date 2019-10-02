«تنفيذي الشارقة» ينظم «الإعلانات الخارجية»

الشارقة (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

وأصدر المجلس خلال اجتماعه عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة، بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة، حيث اعتمد مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة الطيران المدني بالشارقة، وهيئة دبي للطيران المدني، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطيران المدني، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويسهم في تطوير قطاع النقل الجوي.

وأصدر المجلس القرار رقم 30 لسنة 2019 بشأن تنظيم الإعلانات الخارجية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن البلدية هي الجهة المحلية المختصة بمنح تصاريح الإعلانات الخارجية، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بالإعلان الخارجي إلا بعد الحصول على التصريح اللازم منها، ويجوز للمجلس التنفيذي منح تصريح الإعلان الخارجي لأي جهة أخرى.

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