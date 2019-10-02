محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل «أمناء دبي التقديرية» لخدمة المجتمع

دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم /‏‏17/‏‏ لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي ضاحي خلفان تميم.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عبدالله خليفة المرّي، نائباً للرئيس، وأحمد محمد بن حميدان، وأحمد حمدان بن دلموك، ود. منصور بن عبيد الشيخ، وأمين عام الجائزة، إضافة إلى ممثلين عن كل من: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبلديّة دبي، وهيئة الصِّحة في دبي، وهيئة تنمية المُجتمع في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تتم تسمية مُمثِّلي الجهات الحُكوميّة المُشار إليها من قِبل مسؤوليها.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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