ولي عهد رأس الخيمة يستعرض دور «راكز» في تحقيق «رؤية الإمارة 2030»

رأس الخيمة (وام) استعرض سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي خلال لقائه أمس في الديوان الأميري الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» العديد من المواضيع المتعلقة برؤية إمارة رأس الخيمة 2030.

وتطرق اللقاء، الذي حضره رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة راكز، دور راكز المهم في دعم هذه الرؤية والمبادرات التي تعمل على إطلاقها من أجل تحقيق استراتيجية الإمارة.

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