سيف بن زايد يشهد فعاليات مختبر الابتكار للسلامة المرورية

أبوظبي (وام) شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، فعاليات مختبر الابتكار للسلامة المرورية لجعل الطرق أكثر أماناً الذي ينظمه مركز وزارة الداخلية للابتكار بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، ويستمر يومين في فندق روتانا بارك بأبوظبي.

واستمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى شرح موجز من العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، عن الوضع المروري بالدولة، والمؤشر الوطني للحوادث والوفيات على الطرق.

واطلع سموه على عرض تقديمي من شركة هواوي حول الجيل الجديد للسلامة المرورية بهدف تقليل نسبة الحوادث، وإيجاد بيئة مرورية آمنة، وعرض آخر من شركة مايكروسوفت حول الأمن المروري والحلول التقنية التي يتم استخدامها في هذا المجال.

يأتي انعقاد هذا المختبر بناء على خطة مدرجة من قبل مجلس وزارة الداخلية للابتكار، برئاسة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، رئيس المجلس، بهدف إيجاد الحلول الابتكارية المناسبة لحل المشكلات المرورية.

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