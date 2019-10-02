أبوظبي (وام) زار جلالة الملك توبو السادس، ملك مملكة تونغا، والوفد المرافق له، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل جلالته والوفد المرافق له جولتهم في الجامع بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتعرف جلالته والوفد المرافق، يصحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، على الرسالة الحضارية للجامع، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك تونغا يزور جامع الشيخ زايد الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.