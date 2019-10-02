الإمارات تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الخامسة

مونتريال (وام) فازت دولة الإمارات بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الخامسة في التصويت الذي تم خلال اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو» التي تعقد خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر 2019 في مونتريال بكندا، حيث تم الإعلان عن النتائج أمس.

وأثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي مجدداً، حيث حصلت الدولة على‏‏ 152 صوتا في الانتخابات التي حضرها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من مدراء العموم والعاملين في قطاع الطيران في الدولة.

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