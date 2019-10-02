إجراءات جديدة لسفر مواطني الدولة إلى نيوزيلندا

أبوظبي (وام) أعلنت نيوزيلندا أنه اعتباراً من أمس، يتعين على حاملي جوازات السفر الإماراتية الراغبين في زيارة نيوزيلندا لفترة قصيرة، الحصول على تصريح سفر إلكتروني صادر عن دائرة الهجرة في نيوزيلندا والذي يسري لعدة زيارات لمدة تصل إلى عامين وأنه سيسهل عملية الوصول للحدود. كما يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني قبل 72 ساعة من سفرهم عبر «الإنترنت» من خلال الرابط التالي:

https:/‏‏‏/‏‏‏www.immigration.govt.nz/‏‏‏new-zealand-visas/‏‏‏apply-for-a-visa/‏‏‏about-visa/‏‏‏nzeta

أو من خلال التطبيق التالي على آي أو إس

https:/‏‏‏/‏‏‏apps.apple.com/‏‏‏nz/‏‏‏app/‏‏‏nzeta/‏‏‏id1470900142

أو تطبيق أندرويد

https:/‏‏‏/‏‏‏play.google.com/‏‏‏store/‏‏‏apps/‏‏‏details?id=nz.govt.mbie.eta.

ومن المتوقع ألا يتعدى هذا الإجراء الخمس دقائق.

وأوضحت السفارة النيوزيلندية أنه يتعين على المسافرين الإماراتيين الذين يعبرون مطار أوكلاند الدولي خلال رحلتهم إلى مكان آخر التقدم بطلب للحصول على تصريح إلكتروني للعبور من دائرة الهجرة في نيوزيلندا.

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