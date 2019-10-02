ناخبون: عرس ديمقراطي يعم الدولة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد ناخبون في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة أن للعرس الانتخابي الديمقراطي أبعاداً مجتمعية إيجابية بحتة، والتي تستند إلى رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة التي تسعى لوضع الدولة دائماً في المراكز الأولى في كل المجالات والتميز في جميع المحافل الداخلية والخارجية، دون استثناء. وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات في رأس الخيمة أن فكرة المشاركة أمر ضروري بين مختلف شرائح المجتمع، طلاباً وموظفين ومواطنين، خاصة أن تطلعات وطموحات استراتيجية الدولة لا تقوم على فرضيات بل على وعي وثقافة راسخة، والثقافة السياسية تعتبر إحدى القيم المتأصلة في ثقافتنا العربية والإسلامية، كما أنها جزء أصيل من منظومة قيم المجتمع المحلي في الدولة.

وقال المواطن عبدالله حميد آل علي: إن العرس الانتخابي هو عبارة عن فرحة وطن وشعب يعتمد بالأساس على مبدأ الديمقراطية، واستحقاق المواطن الراغب في الترشح بالتقدم بطلب ترشح والذي يهدف من خلاله لرد الجميل للوطن والمساهمة في الحراك السياسي الذي ينتج عنه في نهاية المطاف خلق حالة من التنمية الداخلية وتطوير العملية المجتمعية، مشيراً إلى أن الغاية من العمليات الانتخابية تحقيق رؤى واستراتيجيات القيادة الرشيدة بأن يكون هناك مجتمع قيادي ومثقف يعيش تحت سقف من حرية الرأي التي كفلها له دستور دولة الإمارات. وحول دخول المرأة في العملية الانتخابية، تحدث محمد سيف الطنيجي عن تأثير المرأة الإيجابي وتفاعلها وفاعليتها في العمل الوطني، مشيراً إلى أن المسألة في العملية الانتخابية لا تقف على الرجل أو المرأة، بل تعتمد على من يحقق الغاية من المسألة والقصد الحقيقي من العرس الديمقراطي، معتبراً أن أي عملية سياسية يتعين أن تنتهج مسألة المساواة في توزيع الحصص في النظام البرلماني، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وقالت سعاد المنصوري، إن عضوية المجلس الوطني والوقوف تحت قبة البرلمان بالأساس تمثيل للشعب بالصوت المسموع، مطالبة الأعضاء المرشحين والذين سيمثلون الشعب بأن يكونوا لسان صدق للمواطنين.

وقال المواطن عمر عبدالرحمن الحسيني، إنها فرصة جيدة لرد الجميل لهذا الوطن الكريم الذي أعطى الجميع بلا حساب، وعلى العضو أن يضع في اعتباره أن يكون همزة وصل بين القيادة والمواطنين، منوهاً بأن المشاركة السياسية هي عملية نسبية تختلف من مجتمع لآخر، بل قد تختلف داخل المجتمع الواحد من وقت لآخر، والمشاركة السياسية وليدة التطور الاجتماعي العام بالدولة، وترتبط بخطط التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو بالطبيعة الخاصة المميزة للمجتمع، كما أنها ترتبط بحالة المجتمع وتوقعاته المستقبلية. وهي قائمة على التفاعل الدائم والتأثير المتبادل، مؤكداً أن عملية التنمية السياسية لابد أن تقيم توازناً حقيقياً ومؤثراً بين قيم ومتطلبات الأصالة والمعاصرة أو بين التقليدية والحداثة.

وقال المواطن عبدالله سعيد اليتيم الشحي: العملية البرلمانية تسهم وبشكل صريح في استنهاض روح العمل الوطني باعتبار أن المرحلة الحالية تعتبر منعطفاً مهماً من تاريخ الإمارات الحديث، وتعزز وتطور مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية التي تتركز مفاهيمها حول تطوير التعليم، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين بهدف علاج مشكلة البطالة وغيرها من أمور تنموية تدفع عجلة التقدم بالدولة.