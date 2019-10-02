الظاهري يدعو لاختيار المرشح الأكفأ

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى، مساء أمس، بمقر مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة ندوة بعنوان: «لماذا أصوت؟»، وذلك من منطلق دور الدائرة في إنجاح العرس الانتخابي الذي تشهده الدولة وحث الجمهور على اختيار الأكفأ لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية المشاركة والحضور لمراكز التصويت على مستوى الدولة.

وتحدث في الندوة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أهمية الندوة ومبادرة دائرة شؤون الضواحي والقرى في تعزيز مشاركة الناخبين والناخبات في الحضور والتصويت خلال الأيام المعلن عنها.

حضر الندوة، خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعيسى بن حنظل، رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الشارقة، وسالم بن محمد النقبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة السمكية، وماجد الجنيد، رئيس مجلس ضاحية مويلح، وعدد كبير من مجالس الضواحي والمترشحين ومسؤولي الدوائر الحكومية، وحشد من المواطنين، ولفيف من الإعلاميين.

وأكد خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، حرص الدائرة على تعزيز الأدوار الوطنية من خلال تنظيم الندوة، وتشجيع المواطنين على الحضور والمشاركة خلال أيام التصويت، وأن يكون لكل مواطن دوره وحضوره في هذا المشهد الوطني تلبية لدعوة القيادة الرشيدة في انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

فيما أكد أحمد شبيب الظاهري أهمية الاستحقاق الذي تعيشه الدولة هذه الأيام من عرس وطني في إطار المسيرة البرلمانية التي تجسد مبادئ الديمقراطية والمشورة التي قامت عليها دولة الإمارات منذ عام 1971، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة في المجالات كافة وفقاً لرؤية 2021، ووصولاً لتحقيق أهداف التنافسية العالمية لمئوية الإمارات 2071.

واستعرض الظاهري مراحل التمكين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ عام 2006م بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعرض في هذا السياق مراحل تطور الحياة البرلمانية في الإمارات خلال قرابة 5 عقود، مؤكداً أن نظام الشورى راسخ وأصيل في الثقافة الإماراتية منذ القدم.

وأشار إلى ما بعد قيام الاتحاد عام 1971 باستمرار العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وقد عُززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي والسلطات الاتحادية منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير عام 1972م، ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي.