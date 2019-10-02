تسعيني وستينية في مقدمة كبار المواطنين بالعين

عمر الحلاوي (العين)

تميز مركز انتخابات مدينة العين في أرض المعارض بحضور مئات المواطنين، أغلبيتهم من كبار المواطنين قبل ساعة من افتتاح باب التصويت، وشكلت المرأة النسبة الأعلى، حيث وصل بعضهم من مناطق بعيدة، مثل منطقة القوع التي تبلغ مسافة 120 كيلومتراً من مركز مدينة العين ومنطقة اليحر التي تبلغ مسافة 30 كيلو متراً من مركز المدينة ومنطقة الفوعة والهير التي تقع وسط الطريق بين دبي والعين.

وحضر المرشحون بكثافة منذ اللحظات الأولى من فتح باب التصويت للناخبين، وأدت سهولة الإجراءات وسرعة عملية التصويت إلى تدفق الناخبين بسلاسة، حيث لم يستغرق زمن عملية التصويت لكل ناخب سوى ثوان قليلة.

وكانت الناخبة رحمة عبيد النخيرة الجنيبي في العقد السادس من عمرها أول من وصل من النساء للإدلاء بصوتها نحو الساعة الثامنة صباحا، قبل فتح باب التصويت بساعة كاملة، حيث تسكن في مدينة الظاهرة على بعد 40 كيلومتراً من مدينة العين، لافتة إلى أن التصويت في الانتخابات واجب وطني.

كما كان من وائل الذين أدلوا بأصواتهم في مركز مدينة العين سعيد مبارك الشامسي، مواطن تسعيني حضر برفقة ابنه وقال: إن الانتخابات واجب، وعلينا طاعة القيادة الرشيدة والتصويت في الانتخابات، وهذا أقل ما يمكن عمله من أجل الوطن والقيادة، حيث وصل لمركز الانتخابات نحو الساعة الثامنة والنصف، وانتظر نصف ساعة حتى يفتح باب التصويت، ويسكن منطقة زاخر في مدينة العين.

وشهد المركز الانتخابي في مدينة العين حضوراً لافتاً للعنصر النسائي، ومن جميع فئات المجتمع.

ويبلغ عدد أجهزة التصويت الإلكتروني في مركز العين 20 جهازاً، بالإضافة إلى 3 أجهزة للتصويت التجريبي للناخبين الذين يشاركون للمرة الأولى في الانتخابات.

وأطلقت لجنة الانتخابات في مركز مدينة العين مبادرة تتمثل في توزيع هدايا للناخبين من كبار المواطنين، في إطار إسعادهم وتحفيزهم وتشجيعهم، وكذلك للمنافسة مع المراكز الأخرى في جودة الخدمات للناخبين.

وقال الدكتور منصور حسن البلوشي، رئيس مركز العين في أرض المعارض: إن العرس الانتخابي يعتبر أحد الأيام المهمة في دولة الإمارات، حيث شهد حضوراً كثيفاً من جميع فئات المجتمع، ما يؤكد النجاح العظيم منذ اللحظات الأولى، ونبارك للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، مشيراً إلى أن ثقافة المشاركة السياسية ظلت حاضرة عند كل مواطن غيور، وهنالك حرص كبير تلمسته اللجنة من خلال الحضور منذ اللحظات الأولى، وكذلك المشاركة الكبيرة للعنصر النسائي، ما يؤكد أن قرار تمكين المرأة كان له دور إيجابي في زيادة نسبة تصويت النساء بشكل عام، كما أن حضور المرشحين مشرف للغاية، ما يؤكد حرص الجميع على العملية الانتخابية، مؤكداً أن إطلاق مبادرة توزيع الهدايا والورود والحلويات للناخبين من كبار المواطنين تأتي في إطار تحفيزهم وتشجيعهم وإسعادهم، وأن الرسالة السامية التي يجب أن تصل للجميع أن الصوت أمانة، وهو صوت للوطن.