حضور مشرف للمرأة في العاصمة

بدرية الكسار(أبوظبي)

أولت دولة الإمارات المرأة اهتماماً كبيراً في مختلف المجالات، وأبرزها السياسي، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية سياسياً، واليوم تقف بجوار الرجل جنباً إلى جنب، وتدلي بصوتها في الانتخابات، في مشهد مهيب داخل مقر الانتخابات بأرض المعارض بأبوظبي، الذي سجل حضوراً واسعاً ومشرفاً لوجود المرأة (الجدة والأم والابنة)، منهن ربات البيوت والعاملات والطالبات.

وعبرت السيدات عن سعادتهن لحضورهن إلى مقر التصويت الانتخابي في أبوظبي للإدلاء بأصواتهن.

ومع بدء الانتخابات صباح أمس، التقت «الاتحاد»، أكبر إماراتية مشاركة في عملية التصويت، (بخيته الكثيري - 80 عاماً)، التي قالت: «حضرنا اليوم للتصويت للشخص المناسب الذي سيمثلنا، ونحن على يقين واقتناع بالشخص الذي سنصوّت له، فهو يتميز بالحكمة والكرم وفي خدمة الوطن منذ كان طفلاً صغيراً، واليوم نتمنى أن يكون ضمن أعضاء المجلس الوطني».

فيما، قالت حسنة حمد محمود العامري، مستشارة علاقات أسرية، ومدربة لتأهيل المقبلين على الزواج: «سعيدة جداً اليوم بحضوري إلى مقر الانتخابات، وسأصوّت للمرأة التي تستحق أن تكون في هذا المنصب بجدارة لاقتناعي ببرنامجها الانتخابي».وقالت الفن سالم العمر المنصوري (50 عاماً): «جئت لانتخب الرجل المناسب الذي يستحق أن يكون عضواً في المجلس الوطني، وهو مشهور بأخلاقه وكرمه وتواضعه، ومن واجبنا أن نختار الشخص الصحيح لهذا المنصب». أما اليازية عامر (من مواليد 1990)، قالت: «حضرت للإدلاء بصوتي للرجل المناسب فهو من الأقارب، وقدم الكثير لخدمة الوطن». وتابعت فاطمة سعيد السيد (30 عاماً): «علينا أن نختار الشخص المناسب الذي سينقل صوتنا وهمومنا للمسؤولين، ونحن على ثقة بأن الشخص الذي تم اختياره مناسب بقوة ليكون في المجلس الوطني». وأشارت موزة سهيل محمد العامري (48 عاماً): «جئت بالكرسي المتحرك لتلبية نداء الوطن اليوم مع ابنتي ضبابه من أجل التصويت للرجل الذي يستحق، وهو من معارفنا وعلينا دعمه، فهو كفؤ لهذا المكان».

وقالت غنية سليم مسلم العامري: «أنتخب المرشح باقتناعي ببرنامجه الانتخابي الذي قدمه في المجالس التي نظمها، فمن واجبنا أن نكون اليوم في هذا المكان».

وأكدت لطيفة المرزوقي (ماجستير في الاستراتيجية) أنها انتخبت مرشحها وفق قناعتها ببرنامجه الانتخابي، وهو شخص لديه مؤهلات ومهارات عالية تمكنه من القيادة.