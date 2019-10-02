إقبال كبير من الناخبين.. مدينة زايد في الظفرة التزام باللوائح

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهد المركز الانتخابي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئة الانتخابية لاختيار ممثليهم في انتخابات المجلس الوطني في اليوم الأول لبدء التصويت المبكر، حيث حرص الجميع من رجال وسيدات وشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والحالات الخاصة على التوافد على المركز فور فتح باب التصويت في التاسعة صباحاً للقيام بواجبهم الوطني والمشاركة في العرس الانتخابي.

وتميزت عمليات الاقتراع في اليوم الأول بالسهولة واليسر، حيث حرصت اللجنة العليا للانتخابات على اتخاذ التجهيزات والترتيبات كافة لتسهيل قيام الناخبين بعمليات التصويت.

وشاركت أعداد كبيرة من الناخبين في عمليات التصويت، كما حضرت أعداد من المرشحين داخل مركز الاقتراع لمتابعة عمليات التصويت والظهور أمام أعضاء الهيئة الانتخابية، وساد التزام تام من الجميع بالتزام اللوائح والقوانين، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية داخل المركز وخارجه، وكذلك حرص مندوبي المرشحين على الوجود داخل الأماكن المخصصة لهم خلال عمليات التصويت.

وأكد خليفة سالم المنصوري، أنه حرص على الوجود في العرس الانتخابي والمشاركة فيه خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، وذلك إيماناً منه بالواجب الوطني، وأوضح صالح المزروعي «ناخب»، أنه حرص على اختيار المرشح الأفضل من وجهة نظره، وذلك معتمداً في اختياره على معرفته الشخصية بالمرشح وخبرته الحياتية.

وحرص عدد كبير من كبار المواطنين على الوجود في العرس الانتخابي بمقر مركز الاقتراع في مدينة زايد، وتوافدوا مع فتح باب الاقتراع في التاسعة صباحاً، وأكد سالم المنصوري من أهالي منطقة الظفرة، أن الانتخابات واجب وطني، ويجب أن يشارك فيها، ورغم ظروفه الخاصة حرص على الحضور في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع.

وأعرب مبارك المنصوري من أهالي الظفرة عن سعادته بالمشاركة في هذه الانتخابات التي يرى أنها فرصة طيبة لاختيار الممثل الأفضل.

ويؤكد عبدالله المحيربي «ناخب» أنه حرص على الحضور لاختيار المرشح الذي يستطيع أن يشارك في تلبية احتياجاته وتطلعاته.

وأوضح محمد بطي الشامسي، رئيس المركز الانتخابي لمدينة زايد في منطقة الظفرة، أن الإقبال الكبير للناخبين منذ افتتاح باب التصويت في التاسعة صباحاً كان لافتاً للنظر بشكل كبير، كذلك حرص كبار المواطنين وأصحاب الهمم للمشاركة في العرس الانتخابي مع بدء التصويت المبكر، موضحاً أن مركز التصويت المبكر في مدينة زايد كان في حالة جاهزية تامة لاستقبال الناخبين. وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات وفرت التجهيزات والإمكانيات كافة لتسهيل العملية الانتخابية لتتم بسهولة ويسر، سواء من خلال توفير الأجهزة المطلوبة. وأشار الشامسي إلى أن مركز مدينة زايد ضم 6 أجهزة للتدريب على عملية التصويت لمن ليس لدية خبرة أو معرفة بكيفية التصويت، وذلك قبل الانتقال إلى موقع التصويت الرسمي وهذه الأجهزة تضم 3 أجهزة للرجال وأخرى للسيدات، بينما يضم المركز 26 جهازاً للتصويت الرسمي، منها 2 لأصحاب الهمم.

وذكر أن مركز مدينة زايد لم يشهد أي حالات خاصة خلال عمليات التصويت التي تمت بسهولة ويسر.

أصحاب الهمم

يشير أحمد المزروعي إلى أنه كان يتمنى أن يشارك في انتخابات الدورة الحالية كمرشح، ولكنْ ظروف خاصة حالت دون استكمال الأوراق، وأنه يتمنى أن يشارك في الدورة المقبلة كمرشح من أصحاب الهمم ليكون خير ممثل لهم داخل المجلس لكونه أكثر من يشعر بهم وباحتياجاتهم ومتطلباتهم، وقادراً على نقلها إلى المسؤولين عبر المجلس.