ناخبون: الوطن أولاً

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حدد عدد من الناخبين خلال العرس الانتخابي لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمقر أبوظبي، 5 صفات رئيسة لاختيار المرشح المناسب لعضوية المجلس، وهي أن يتمتع بالثقافة والعلم، ويكون شخصية مؤثرة، وذا رؤية ونظرة مستقبلية، وصاحب فكر يناسب تطلعات الشباب، ومتابعاً لقضايا الوطن والمواطن.

وأوضحوا أن التصويت عملية مهمة لاختيار الأفضل والأنسب، لافتين إلى أن جميع الإجراءات ميسرة وسلسة، وأن مركز المقر الانتخابي في العاصمة أبوظبي، وفر كل التسهيلات التي تجعل عملية الدخول لمنصة التصويت وحتى الخروج منها أمراً مريحاً لكل ناخب قدم للإدلاء بصوته لاختيار المرشح والعضو المناسب الذي يبحث عن خدمة الوطن والمواطن، ويسعى إلى تقديم كل ما من شأنه أن يجلب الخير والنماء والسعادة لأبناء وطنه.

الاعتزاز بالهوية الوطنية

وقال عبدالسلام الزرعوني، البالغ من العمر 55 عاماً: ما نشهده اليوم في هذا العرس الانتخابي صورة مشرفة، ومظهر من مظاهر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية التي يقوم بها جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم للمرشح المناسب والكفء، والذي يتمتع بصفات تؤهله وتميزه عن غيره في سباق التنافسية لخدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن سبب اختياره لمرشحه يعود لأسباب جوهرية تتمثل في كون المرشح مثقفاً ومتعلماً، وقادراً في التأثير على الآخرين لإحداث ما يناسب أهداف المجتمع، إضافة إلى تمتعه برؤية ونظرة مستقبلية، وكذلك لكونه صاحب فكر يناسب تطلعات الشباب، بالإضافة إلى كونه شخصاً متابعاً لقضايا الوطن والمواطن. وأضاف أن الإدلاء بالصوت واجب وطني لتعزيز الهوية للفرد الإماراتي تجاه وطنه ومن يمثله.

قوة الشخصية

من جهته، قال مرزوق المنصوري، والبالغ من العمر 40 عاماً، إن قدومي اليوم لهذا المحفل الانتخابي، لم يأت من فراغ، بل لإيماني بالدور الذي سيقدمه المرشح الذي قمت بانتخابه، فهو يتمتع بقوة الشخصية التي يمتلكها وقدرته على التأثير على الآخرين لإحداث التغيير الإيجابي، إضافة إلى كونه رجلاً محل كل ثقة وتقدير، ولمناقبه المعروفة عنه في خدمة الوطن والمواطن، كما أنه شخص متعلم ومثقف، إضافة إلى أنه صاحب نظرة مستقبلية، بالإضافة إلى كونه شخصاً يحب متابعة قضايا الوطن والمواطن، ووضع حلول لها.

أفكار مبتكرة

وأضاف حمد المنصوري البالغ من العمر 38 عاماً: إن ما يجعلني أقدم على الحضور لاختيار مرشح المجلس الوطني، هو لثقتي الكبيرة في المرشح الذي يعد مصدراً ملهماً لطموحات الشباب، إضافة إلى أنه يتمتع بغزارة علمه وثقافته في ما يتعلق بقضايا المجتمع، وعلاوة على ذلك، فهو شخص يمتلك القدرة على التأثير في الناس لإحداث ما يتناسب مع أهداف المجتمع، إضافة إلى نظرته الشمولية والمستقبلية في الأمور وتدبيرها، كما أنه رجل صاحب أفكار مبتكرة تتناسب مع طموحات الشباب، إضافة إلى كونه شخصاً يحب تقديم الحلول للقضايا الشائكة.

Advertisements

المصلحة العامة

وقال خليفة محمد بن سويدان، البالغ من العمر 33 عاماً، إن ما يميز هذا العرس الانتخابي وجود أناس يتمتعون بالخبرة والكفاءة والجدية والثقة من أجل ازدهار وبناء الوطن والمواطن، واختياري للمرشح يعود لأسباب تتمثل في الدرجة العلمية والثقافية للمرشح، كما أنه شخص مثابر ومجتهد، وقادر على التأثير الإيجابي بما يتناسب مع أهداف المجتمع، إضافة إلى تمتعه برؤية مستقبلية، كما أنه شخص ملهم يقدم أفكاراً تناسب طموحات الشباب، علاوة على ذلك يحب مساعدة الناس، وتقديم الخدمات من أجل المصلحة العامة ونشر تعاليم الخير والتسامح في دار التسامح.

قضايا المجتمع

من جهة أخرى، قال عبدالكريم عبدالله، والذي يتجاوز عمره 60 عاماً: فرحة عرامة تجتاحني في هذا الاحتفال والعرس الانتخابي الذي يضم كوكبة من المرشحين الواعدين الذين اجتهدوا وتنافسوا للوصول إلى هدف نبيل، وهو خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: إن ما يميز المرشح الذي اخترته هو طموحه وحبه وشغفه في توصيل قضايا المجتمع إلى أصحاب القرار لوضع حلول ناجعة لها، إضافة إلى قدرته على التأثير في الآخرين لمواكبة ما يناسب أهداف المجتمع.

شخص ذو ثقة عالية

وأضاف آدم البلوشي، البالغ من العمر 34 عاماً: إن القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في تذليل العقبات وتوفير كل سبل الراحة، من تنظيم وترتيب وتيسير إجراءات دخول الناخب للإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الموظفين العاملين وفروا كل الدعم ليتمكن من الإدلاء بصوته في أقل من دقيقة، وإن المرشح الذي اختاره يعد شخصاً واعداً وقادراً على إيصال صوت الشباب لأصحاب القرار، علاوة على ذلك فهو شخص ذو ثقة عالية في طرح الاقتراحات التي تناسب تطلعات الشباب. وأضاف أنه شخصية مؤثرة بشكل لافت، ويتمتع بنظرته المستقبلية، وصاحب فكر يناسب تطلعات الشباب.

الكفاءة والثقة العالية

من جانب آخر، قال سالم خليفة الشامسي، والبالغ من العمر 58 عاماً: أشكر القيادة الرشيدة على إتاحة الفرصة للمشاركة في المحفل والعرس الانتخابي وللإدلاء بصوتي للمرشح المناسب، وجئت اليوم لكي أشارك في العرس الانتخابي، ولأساهم في دفع عجلة التطور لاختيار المرشح الذي يتمتع بالكفاءة والثقة العالية لخدمة الوطن والمواطن، كما أنه شخص مؤثر في مجتمعه، ويستطيع تقديم كل ما يستطيع لإيصال صوت المواطن لأصحاب القرار، بالإضافة إلى كونه شخصاً متعلماً ومثقفاً ومفكراً، ويبحث عن كل ما يهم تطلعات الشباب ويسعى لتحقيقها، كما أنه شخص شغوف في وضع الحلول المناسبة لقضايا المجتمع.

شخص موهوب

وقال سعيد عيضة المنهالي، إنني ما جئت إلا لاختيار الشخص الذي يتمتع بالكفاءة والثقة والسمعة الطيبة في مجتمعه، إضافة إلى قدرته على خدمة قضايا الوطن والمواطن، والتضحية بوقته من أجل مصلحة المجتمع. وأضاف أن المرشح شخص موهوب وواعد، ويتمتع بقدرته على التأثير.