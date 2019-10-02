أبوظبي (الاتحاد) احتفلت العديد من الدوائر والجهات والمؤسسات في الدولة، أمس، باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال احتفائها بإنجازات فئة «كبار المواطنين»، واستقبلت معظم دور الرعاية في مختلف المناطق زيارات متنوعة لهذه الفئة، تقديراً لإسهاماتها الفاعلة في بناء ونهضة الوطن، ولإدخال الفرحة والبهجة إلى نفوسهم.

وفي إطار تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، نظمت هذه الجهات فعاليات متنوعة لكبار المواطنين، الأمر الذي يؤكد أنهم في عيون وقلب المجتمع دائماً، ويأتون على رأس قائمة الأولويات في شتى المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كبار المواطنين في عيون وقلب المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.