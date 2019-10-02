«الكبار» يدخلون التاريخ من بوابة «قصر الحصن»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جولةً تعريفيةً لمجموعة من كبار المواطنين إلى «قصر الحصن» أبرز المعالم الثقافية في إمارة أبوظبي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.

ونقلت الجولة المشاركين في رحلة إلى عبق التاريخ والثقافة الإماراتية، مع الاحتفاء بهم وشكرهم لجهودهم التي بذلوها في سبيل تطور ورفعة الدولة، حيث تضمنت الجولة أيضاً زيارة لـ«مركز زايد للتراث والتاريخ».

وقال سعود الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الدائرة «نهدف من الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن إلى تقدير جيل كبار المواطنين لدورهم المجتمعي الفاعل، ومساهمتهم الوطنية من مختلف مواقعهم، وفي الوقت نفسه نهدف إلى توعية، وحث جميع شرائح المجتمع للتفاعل مع ثقافة وتاريخ الدولة».

وأضاف الحوسني: «يُعدّ قصر الحصن أقدم معلم تاريخي في أبوظبي، وحوله نمت وتطورت المدينة ليكون شاهداً حضارياً على التطورات النوعية التي تمر بها الدولة، ولذلك يتمتع هذا المعلم بمكانة خاصة لدى الإماراتيين، ويعني لهم الكثير».

وتابع الحوسني: «يأتي تنظيمنا لهذه الجولة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لكبار المواطنين على خدمة الدولة وسعيهم لرفعة شأنها، وللتعبير عن احترامنا لهم ومكانتهم المهمة لدى جميع شرائح المجتمع الإماراتي». ويحتفل العالم باليوم العالمي لكبار السن الذي أقرّته الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك تأكيداً على تمتّع كبار السن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ. ويُعدّ قصر الحصن أقدم وأهم صرح تاريخي في أبوظبي، ويقع وسط منطقة الحصن. وتم تشييد القصر في البدء كحصن وبرج مراقبة، ثم تحولَّ إلى متحف وطني في عام 2018 بعد اكتمال أعمال الترميم المكثفة التي أجريت عليه.