65% نسبة إنجاز خطة انضمام الشارقة لـ«المدن المراعية للسن»

الشارقة(الاتحاد) كشف المكتب التنفيذي لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن أن نسبة إنجازاته لانضمام الشارقة للمدن المراعية للسن، بلغت نحو 65% حتى منتصف العام الجاري، وذلك ضمن مؤشر الخطة الاستراتيجية الشاملة المطلوب تنفيذها حتى العام 2020.

وقالت أسماء الخضري، مدير المكتب التنفيذي لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن: قبل انضمام الإمارة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات، استُهلت بنشر الوعي المجتمعي حول ثقافة المدن المراعية للسن والاستعداد المجتمعي لمواجهة انقلاب الهرم الديموغرافي لصالح كبار السن، وكذلك تنظيم عدد من الملتقيات العلمية، ففي عام 2014 تم تنفيذ ملتقى كبار السن الثالث الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية، الذي كان يهدف إلى تمهيد الطريق لتطبيق معايير المدن الصديقة والمراعية لكبار السن في إمارة الشارقة، ويليه الملتقى الرابع الذي عقد في عام 2015، وتم فيه استضافة منظمة الصحة العالمية للتعريف بالشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وأضافت: «وفي إطار الخطة الاستراتيجية 2017-2020، تم استحداث 27 مبادرة و40 نشاطاً استراتيجياً موزعة بين المؤسسات ذات العلاقة».

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