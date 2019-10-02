5.4 مليون درهم من «بيت الخير»

دبي (الاتحاد) احتفت جمعية «بيت الخير» باليوم العالمي لكبار السن، وأعلنت لجنة كبار المواطنين فيها تفاصيل الدعم المقدم لهم، والبالغ 6.7 مليون درهم، منها 5.4 مليون درهم لدعم كبار المواطنين، والباقي (1.3 مليون) أنفق على كبار المقيمين.

وأكدت حليمة الظنحاني، رئيس لجنة كبار المواطنين، أن الجمعية استطاعت تلبية احتياجات 535 مسناً مسجلاً في أفرعها في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، ومراكز هيئة آل مكتوم، التي تديرها الجمعية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي.

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