«الصحة» تؤكد تعزيز جودة الخدمات لكبار المواطنين

دبي(الاتحاد) أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعزيز جودة الخدمات لكبار المواطنين، ونظمت عدة فعاليات في المناطق والمرافق الصحية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر، وقد خصصت له منظمة الصحة العالمية هذا العام عنوان «رحلة إلى المساواة العمرية»، وتأتي الفعاليات في إطار حرص الوزارة على الاحتفاء بإنجازات فئة «كبار المواطنين» وتمكينهم، من خلال خدمات وتسهيلات في مجالات الرعاية الصحية، للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.ونظمت الوزارة فعالية في مجلس الراشدية التابع لإدارة كبار المواطنين، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية لخدمة فئة كبار المواطنين بدولة الإمارات، وإدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم.

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