مؤتمر «صعوبات التعلم» ينطلق 16 الجاري

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلن مركز الشارقة لصعوبات التعلم انطلاق مؤتمره الدولي الثاني تحت شعار «لحياة أفضل» يومي 16 و17 أكتوبر الجاري في قاعة الرازي بجامعة الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة.

يشارك في المؤتمر كوكبة من الشخصيات العلمية الرائدة في مجال صعوبات التعلم وفي مقدمتهم السيناتور الأميركي توم هاركين ضيف شرف المؤتمر كمتحدث رئيسي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع كمتحدثة رئيسية في المؤتمر، بالإضافة إلى عدد كبير من الاختصاصيين والخبراء. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في جامعة الشارقة، أكدت الدكتورة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم اكتمال التحضيرات كافة لإقامة المؤتمر الذي رصدت له كل الإمكانيات المتاحة لنجاحه وخروجه بالشكل الذي يليق بالرعاية الكريمة لحاكم الشارقة.

وأوضحت أن النسخة الحالية للمؤتمر ستشهد مشاركة أكثر من 25 مشاركاً واختصاصياً وحضور قرابة 400 شخص، حيث يركز المؤتمر بشكل أساسي على أهمية تحسين جودة الحياة لذوي صعوبات التعلم، ونشر الوعي بخصوص الأشخاص ذوي صعوبات التعلم من الناحية الحياتية والتعليمية والعملية، ورفع التوصيات لتشريع القوانين التي تتكفل بحفظ حقوق الأشخاص ذوي صعوبات التعلم.

من جانبه، رحب الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالمشاركين. وأشار إلى المنحة الدراسية الكاملة التي وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديمها للطلبة ذوي الإعاقة لتشمل جميع الجنسيات والتخصصات والبرامج الأكاديمية بمختلف درجاتها العلمية المطروحة في جامعة الشارقة، وذلك حرصاً من سموه على توفير التعليم والخدمات والتسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في مراحل الدبلوم أو البكالوريوس أو حتى الدراسات العليا في جامعة الشارقة كحق من حقوقهم الأساسية.