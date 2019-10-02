«مستشفى العين» يعيد البسمة لطفلة عُمانية

أبوظبي (الاتحاد) أعاد مستشفى العين، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، البسمة لطفلة عُمانية، تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد علاجها من المرض الذي عانته لفترة طويلة، وأقعدها طريحة الفراش، لا تقوى على الحركة أو المشي.

وقال الدكتور صابر مشعل، استشاري أمراض الجهاز التنفسي، طب الجهاز التنفسي والمناظير وأمراض الحساسية والمناعة وطب مشاكل النوم، في مستشفى العين: كانت الطفلة عاجزة عن المشي والحركة، وفور وصولها للعيادة أجرى الفريق الطبي المتخصص سلسلة متكاملة من التحاليل والاختبارات الطبية، والتي أظهرت وجود التهابات روماتيزمية في العضلات والجلد، كما بينت الأشعة المغناطيسية وجود هذه الالتهابات في عضلة الفخذ.

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