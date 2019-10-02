«أبوظبي الرقمية»: توظيف 20 مواطناً ومواطنة بنهاية العام

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية خطة عمل متكاملة لتنفيذ مبادرة «قادة المستقبل الرقمي» وتوظيف 20 مواطناً ومواطنة في القطاعات الرقمية بـ«الهيئة» بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار برنامج زمني تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين الشباب وتأهيل واستقطاب الكوادر المواطنة.

وقالت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «إن برنامج (قادة المستقبل الرقمي) تم إطلاقه وفقاً لخطة عمل متكاملة ومدروسة، وتهدف إلى توظيف 20 مواطناً إماراتياً (عشرة من الشباب، وعشرة من الفتيات) في مختلف القطاعات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية»، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الطموح سوف يتم تنفيذه سنوياً، انطلاقاً من سعي «الهيئة» إلى دعم وتمكين وتشجيع الشباب حديثي التخرج، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة، وفي الوقت نفسه تمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل إمارة أبوظبي الرقمي.

وأضافت أن «الهيئة تحرص على توفير بيئة ملهمة لأصحاب الكفاءات والمواهب والمهتمين بقطاع التكنولوجيا، ومنحهم فرصة العمل في مجالات متنوعة ضمن قطاعات وأقسام الهيئة، بما يسهم في تطوير معرفتهم وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس، وفي الوقت نفسه تمكينهم من المساهمة في تقديم منظومة حكومية رقمية استباقية متخصصة ومتكاملة وآمنة».

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تتناوب هذه المواهب الشابة على جميع القطاعات في هيئة أبوظبي الرقمية لمدة ستة أشهر؛ بهدف الإلمام بجوانب ومحاور عمل «الهيئة»، وذلك من خلال التنقّل بين الإدارات والأقسام المختلفة وفقاً لخطة معدّة مسبقاً تضمن معرفتهم بمختلف التخصصات، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المجال الأنسب بالنسبة لهم.

دعوة الخريجين

دعت هيئة أبوظبي الرقمية الراغبين في التقديم لوظائف الهيئة للدخول على بوابة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وتعبئة سيرتهم الذاتية عبر رحلة «البحث عن وظيفة»، والتي توفر مجموعة من الفرص الوظيفية عبر منصة سلسة وفعالة تعتمد على أفضل التقنيات التكنولوجية المبتكرة والمتطورة. وستقوم «الهيئة» بعرض نبذة عن المبادرة والبرنامج ومراحل التقديم ضمن مشاركة حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» والذي تقام نسخته الـ 39، من 6 إلى 10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.