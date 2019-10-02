تدريب 240 أسرة إماراتية منتجة على إدارة المشاريع

دبي (الاتحاد)

تنظّم وزارة تنمية المجتمع مجموعة من الدورات التدريبية والتأهيلية للأسر الإماراتية المنتجة، ضمن برنامج «حرفة» بهدف الارتقاء بمنتجات الأسر، والتي تعقد في مراكز التنمية الاجتماعية العشرة التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى إمارات الدولة، وتتواصل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. وتستهدف الوزارة خلال الربع الأخير من العام الجاري، 240 أسرة إماراتية منتجة عبر مجموعة من الورش النوعية والمختصة بإدارة المشاريع متناهية الصغر.

وتركّز الورش والدورات التأهيلية الخاصة بالأسر الإماراتية المنتجة، على إدارة المشاريع متناهية الصغر، وفق أعلى المعايير في التنافسية والإنتاجية، تتضمن عدة محاور متكاملة تدعم تنمية مهارات المشاركين والمشاركات من أفراد هذه الأسر، وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بأسلوب علمي وعملي. ومن أهم أهداف هذه الورش والدورات، تمكين المشاركين من إدارة المشاريع الخاصة باحترافية كبيرة، وتثقيفهم بالمفهوم الحديث لإدارة المشروع متناهي الصغر، وأهمية الإدارة الناجحة في تميز المشروع، إضافة إلى استثمار الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، وسيتم تدريب المشاركين على معايير جودة المنتجات، وصقل خبراتهم وتجاربهم بمجموعة من المهارات الإدارية، مثل مهارة حل المشكلات، واتخاذ القرار، بالإضافة إلى مهارات الاتصال والحوار والإقناع، وهي مهارات أساسية في التعامل مع المورّدين والعملاء على حد سواء.