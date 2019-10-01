شما المزروعي لأول رائد فضاء إماراتي: فخورون بك

آمنة الكتبي (دبي)

قالت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب لهزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي: «فخورون بك وشكراً على وقتك»، مؤكدة أن تواجده في محطة الفضاء الدولية رسالة لكل شباب الإمارات.. إن الإرادة والطموح والاجتهاد والإخلاص طريق النجاح.

ورداً على سؤال معاليها حول رسالته للشباب، قال المنصوري: أبناء دولة الإمارات محظوظون؛ لأن لدينا قيادة سهلت لنا سبل النجاح وأعطتنا الفرص، لكن يجب على كل شخص أن يكون مجتهداً ويقبل التحدي ليحقق هدفه.

وأضاف: لا بد للشباب أن يكون لديه تحدٍ، وأن لا يوجد شيء مستحيل، مؤكداً أن هذه هي رؤية القيادة الرشيدة.

وأجرى هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، من على متن محطة الفضاء الدولية، تجارب حول التصور والإدراك الزمني والذي يشمل تقدير مدة مرور دقيقة من الوقت، والاستجابة لمحفزات معيّنة في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً.

وقال المنصوري، عبر بث مباشر من محطة الفضاء الدولية: إن المحطة تعمل عبر الطاقة الشمسية، ويبلغ ارتفاع المحطة عن سطح كوكب الأرض نحو 418 كيلومتراً، وسرعتها 28 ألف كيلومتر في الساعة، وتقع على ارتفاع 400 كيلومتر من كوكب الأرض.

ورداً على سؤال حول وجود «الإنترنت» في الفضاء: قال المنصوري نعم لدينا «إنترنت» في محطة الفضاء الدولية، ونقوم باستقبال وإرسال البريد الإلكتروني.

وأضاف: مررنا قبل قليل من قرب الأهرامات ونهر النيل وهو منظر رائع، موضحاً، كما يمكن مشاهدة القمر والنجوم من المحطة بطريقة واضحة لأن الغلاف الجوي رقيق جداً.

وقال: أنا فخور كوني أول رائد فضاء إماراتي وعربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، وأتمنى أن أعود للفضاء مرات عديدة، وأشكر دولة الإمارات التي حولت الحلم إلى حقيقة.

وقال المنصوري: أول شيء سأفعله حين أعود هو التحدث إلى والدتي، كما سوف ألتقي بكم لأنقل لكم تجربتي وتفاصيل رحلتي إلى الفضاء.

وتابع: سوف أنقل لكم تجربتي في الصلاة والوضوء عبر فيديو تم توثيقه وسوف أنشره في المستقبل.

ومن المقرر أن يعود المنصوري يوم غدٍ الخميس، تزامناً مع عودة الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركي نيك هيج الموجودين في المحطة منذ مارس الماضي.

وسوف تهبط مركبة الفضاء الروسية سويوزأم أس 12 وعلى متنها هزاع المنصوري في كازاخستان، حيث يحدث خلال المدار النهائي قبل حوالي 3 ساعات ونصف الساعة من لحظة الهبوط على الأرض.

كان المنصوري نشر مجموعة صور وهو يرتدي الزي الإماراتي، بعد أن شارك زملاءه من رواد الفضاء ثلاثة أطعمة إماراتية، هي: المضروبة والصالونة والبلاليط.