معالم أبوظبي تضاء بألوان العلم الصيني احتفالاً بذكرى تأسيس الصين

ازدانت معالم العاصمة أبوظبي بألوان علم جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، احتفاءً بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وشوهد هذا التعبير البصري للعلم الصيني في أبرز معالم العاصمة أبوظبي، حيث سطع لونه الأحمر على جسر زايد، وجامعة خليفة، وقصر الإمارات، في صورة تجسد عمق العلاقات المتينة التي تجمع الشعبين والبلدين الصديقين في جميع المجالات.

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ويعود تاريخ العلاقات الثقافية بين الصين والإمارات إلى قيام دولة الاتحاد والتي توّجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بزيارة تاريخية في العام 1990 ليتولى بناء جسور التعاون مع هذه القوة العالمية العريقة.