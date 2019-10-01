إقبال على المركز الانتخابي في أم القيوين

شهد اليوم الأول من عمليات التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في المركز الانتخابي بقاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين إقبال المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في الإمارة الذين بلغ عددهم 20 مرشحاً.

وحرص الناخبون بجميع فئاتهم من الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم على المشاركة في العرس الوطني والتصويت بفعالية، وكان حضور المرأة ومشاركتها لافتاً في اليوم الأول للتصويت المبكر لانتخابات الوطني الاتحادي في أم القيوين.

وأكد إسماعيل الهاشم محمد البلوشي رئيس المركز الانتخابي بقاعة الاتحاد في أم القيوين أن عملية التصويت بدأت في الوقت المحدد وسارت وفق ما هو مخطط له واستكمل الناخبون إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفق عملية التصويت المعتمدة، ولم تواجه اللجنة أية مشاكل تذكر في عملية التصويت خلال اليوم الأول من التصويت المبكر.

وقال إن إقبال المواطنين اليوم للمشاركة بفعالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بجميع فئاتهم يعكس الحس الوطني لديهم ووعي أفراد المجتمع وإيمانهم بالمشاركة في مسيرة التمكين السياسي للدولة.

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وأدلى الناخبون بأصواتهم وفق إجراءات سلسة وآمنه وتنظيمية تضمن إتمام عملية التصويت بطريقة صحيحة وذلك بداية بالتأكد من ورود اسم الشخص وأحقيته في التصويت عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومن ثم إتمام عملية التصويت.

وقام رئيس المركز الانتخابي وأعضاء اللجنة المشرفة على عملية التصويت بمساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين على التصويت لمرشحيهم الذين اختاروهم عبر الشاشة التي تبين صور وأسماء المرشحين وأرقامهم الانتخابية وتيسير الأمر عليهم بشكل سريع وفي وقت قياسي.

وثمن الناخبون سهولة الإجراءات المتبعة في عملية التصويت وتنظيم المركز الانتخابي لعملية التصويت بسلاسة ويسر، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي في إطار مسؤوليتهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة للدولة.