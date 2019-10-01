شهد اليوم الأول من عمليات التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئات الانتخابية، خاصة المرأة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، عبر 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة.
وحرص الناخبون بجميع فئاتهم من الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم على المشاركة في العرس الوطني والتصويت بفعالية، وكان تواجد المرأة ومشاركتها لافتاً في التصويت.
وثمن الناخبون سهولة الإجراءات المتبعة في عملية التصويت وتنظيم المراكز الانتخابية لعملية التصويت بسلاسة ويسر، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي في إطار مسؤوليتهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة للدولة.
اقرأ أيضاً... العين.. توافد كبير للناخبين للتصويت المبكر في "انتخابات الوطني"
يشار إلى أن عملية التصويت التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات تتم من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، حيث يقوم عدد من أعضاء اللجنة بالتأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية عبر بطاقة الهوية الوطنية ثم يتوجه إلى أجهزة التصويت التي من خلالها يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق نفس البطاقة ومن ثم يبدأ الناخب عملية التصويت واختيار مرشحه عبر الشاشة التي تبين صور وأسماء المرشحين وأرقامهم الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التصويت تستمر ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إقبال لافت للمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في انتخابات "الوطني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.