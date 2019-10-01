بالصور.. إقبال لافت للمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في انتخابات "الوطني"

شهد اليوم الأول من عمليات التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئات الانتخابية، خاصة المرأة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، عبر 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة.

وحرص الناخبون بجميع فئاتهم من الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم على المشاركة في العرس الوطني والتصويت بفعالية، وكان تواجد المرأة ومشاركتها لافتاً في التصويت.

وثمن الناخبون سهولة الإجراءات المتبعة في عملية التصويت وتنظيم المراكز الانتخابية لعملية التصويت بسلاسة ويسر، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي في إطار مسؤوليتهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة للدولة.

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يشار إلى أن عملية التصويت التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات تتم من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، حيث يقوم عدد من أعضاء اللجنة بالتأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية عبر بطاقة الهوية الوطنية ثم يتوجه إلى أجهزة التصويت التي من خلالها يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق نفس البطاقة ومن ثم يبدأ الناخب عملية التصويت واختيار مرشحه عبر الشاشة التي تبين صور وأسماء المرشحين وأرقامهم الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية التصويت تستمر ثلاثة أيام.