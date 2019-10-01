كينغستون تكنولوجي تكشف عن أحدث حلولها المبتكرة خلال جيتكس 2019

أعلنت ’كينغستون تكنولوجي أوروبا‘ المحدودة، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، عزمها استعراض أحدث باقة من منتجاتها خلال فعاليات ’جيتكس 2019‘، المنعقد في الفترة بين 6 و10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وستطرح الشركة في جناحها H3-B23 في القاعة الثالثة بأرض المعرض أحدث منتجاتها وحلولها التي تعكس إنجازات الشركة المتمثلة في توفير الأجهزة المشفرة ومنتجات الذواكر الإلكترونية التي تساعد على تعزيز المشهد الأمني في المنطقة.

وفي السياق ذاته، ستقدم الشركة النسخة المطورة من خادم Supermicro والمزود بأحدث إصدار من معالجات Intel Cascade Lake، إلى جانب الترويج لمحفظتها الشاملة من وحدات الذواكر، كالنماذج العاملة بتردد 2933 ميغاهرتز وخط منتجاتها الكامل من مراكز البيانات ذات الحالة الثابتة DC SSD. كما ستسلط ’كينغستون‘ الضوء على وسائط التخزين ذات الحالة الصلبة المزودة بخاصية الذاكرة غير المتطايرة NVMe SSDs المستخدمة في الخوادم، والتي تصاحبها عروض توضيحية حيّة للنواقل التسلسلية العامة المشفرة الخاصة بالشركة.

وفي هذا الصدد، قال لوران سيرجي، المدير الإقليمي لشركة ’كينغستون تكنولوجي‘ في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "باتت حماية البيانات واحدة من المتطلبات الرئيسية لمعظم الشركات في هذه الأوقات. ونحرص في ’كينغستون‘ على مواصلة استكشاف الحلول الجديدة التي تتيح للمؤسسات القدرة على التطور والنجاح في مراقبة بيئتها الأمنية والسيطرة عليها من خلال التخفيف من المخاطر التي يفرضها عالمنا الرقمي الراهن. واعتماداً على تقنياتنا المتطورة، نواصل الارتقاء بالبنية التحتية لمنتجاتنا للوفاء بالتزاماتنا ودعم عملية التحول الرقمي التي تمر بها المنطقة. وترتكز فلسفتنا في تطوير الحلول الجديدة على مفهوم تقديم المنتجات التي توفر الأداء المتسق والموثوق، الأمر الذي يُعتبر السمة المميزة لشركتنا. وتأتي مشاركتنا الفاعلة في ’جيتكس‘، المعرض الذي يجسد ريادة دولة الإمارات في مجال التقنيات المستقبلية، في إطار رغبتنا باستعراض حلول التخزين المشفرة الرائدة في السوق والضرورية لحماية البيانات، إلى جانب غيرها من حلول الذاكرة عالية الجودة من ’كينغستون‘، والتي تلعب دوراً محورياً في الدفع قدماً بعملية التحول الرقمي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة".