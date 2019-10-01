"دبي الجنوب" تستعرض أبرز الحلول لتلبية احتياجات الاقتصاد التكنولوجي العالمي المتزايد خلال "جيتكس...

أكّدت "دبي الجنوب" مشاركتها في "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، أكبر معرض للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا المقرر انعقاده بين 6 و10 أكتوبر المقبل في "مركز دبي التجاري العالمي" تحت شعار "تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا"، في سبيل تسليط الضوء على أبرز المبادرات النوعية الداعمة لمكانتها الرائدة كمركز أعمال متكامل يوفر خدمات وتسهيلات ذكية من شأنها تلبية احتياجات اقتصاد التكنولوجيا العالمي الذي يشهد حالياً نمواً متسارعاً.

وتعتزم "دبي الجنوب"، خلال الدورة المرتقبة، استعراض أبرز ملامح "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصّصة للتجارة الإلكترونية ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، فضلاً عن التعريف بمحفظة حلول مكاتب الأعمال المقدمة في "مجمّع الأعمال" والتي تلبي متطلبات تأسيس الأعمال الخاصة بالشركات العالمية الرائدة والناشئة ضمن قطاع التكنولوجيا. ومن المقرر أيضاً أن تطرح "دبي الجنوب" حزمة واسعة من العروض المصممة خصيصاً لـ "أسبوع جيتكس للتقنية 2019".

وستحظى الشركات، التي تتطلع إلى تأسيس مكاتب أو مرافق لها في "مجمع الأعمال"، بفرصة الاستفادة من حزمة خاصة من العروض الجاذبة خلال "أسبوع جيتكس للتقنية 2019" وعلى مدى شهر أكتوبر المقبل. وتتمثل الحزمة الأولى في "الترخيص الإلكتروني" و تشتمل على 8 أنشطة من نشاطات الأعمال مجاناً للسنة الأولى، مع خيار الحصول على مكتب مجهز في "مجمع الأعمال" بتكلفة منخفضة شهرياً، شاملةً رسوم الخدمات وإيجار مجاني لمدة ثلاثة أشهر للسنة الأولى.

ويمكن للعملاء التمتّع بخيار ثانٍ يشتمل على ترخيص 30 نشاطا من الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاعات التجارية ذات الصلة في مركز الأعمال مع خصم بنسبة 25% على الإيجار خلال السنة الأولى، بالإضافة إلى ترخيص خمسة أنواع من الأنشطة وخيار الحصول على مكتب مجهز في "مجمّع الأعمال" بتكاليف منخفضة شهرياً، شاملةً رسوم الخدمات والمرافق مع إيجار مجاني لمدة ثلاثة أشهر للسنة الأولى.

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وقال شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمع الأعمال في "دبي الجنوب": "نحن على أتم الاستعداد للمشاركة في "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، الذي يوفر منصة استراتيجية هامة لتعزيز جسور التواصل المباشر مع شريحة واسعة من الشركات الباحثة عن أفضل حلول الأعمال المتكاملة التي تلبي الاحتياجات الحالية والناشئة، لا سيما في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. والتزاماً منا بتقديم كل ما يرقى إلى تطلعات الجيل الجديد من الشركات القائمة على التكنولوجيا، يتمحور نطاق تركيزنا على توفير الحلول المبتكرة والخدمات الذكية التي من شأنها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ حضور دبي باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة عالمياً وبيئة محفزة على الأعمال وفق غايات "خطة دبي 2021"."

وتوفر "دبي الجنوب"، التي تأسست في العام 2006 والمعروفة بكونها إحدى المناطق الحرة سريعة النمو في دولة الإمارات، مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تدعم التوجه الوطني نحو جعل دبي الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال. ومن المقرر أن تستضيف هذه المنطقة الحرة الممتدة على مساحة تزيد على 145 كيلو متر مربع، والتي تضم "مطار آل مكتوم الدولي"، معرض "إكسبو 2020 دبي".

ويجدر الذكر بأنّ "دبي الجنوب" تشارك في "أسبوع جيتكس للتقنية 2019" في المنصتين (CC2) و(C13) في منطقة التقاء القاعات الرئيسية (2).