"مبادرة بيرل" تعرف مجتمع الأعمال بنظرية التغيير في برامج الاستثمار الاجتماعي



نظمت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، ورشة عمل ثانية حول "نظرية التغيير" في دبي مؤخراً، وذلك بعد النجاح الذي حققته الورشة الأولى التي نظمتها مبادرة بيرل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخراً.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي تنظمها مبادرة بيرل والرامية إلى توفير منهجيات استراتيجية لتعزيز تأثير القطاع الخيري في منطقة الخليج. وناقشت الورشة، التي شارك فيها رؤساء أقسام المسؤولية الاجتماعية في عدد من الشركات، إلى جانب مديري مؤسسات خيرية وممثلين عن القطاع الخيري في دولة الإمارات، آلية إنشاء "نظرية التغيير".

وعرفت الورشة، التي قدمتها ريم خوري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (وايس)، والشريك المؤسس لمؤسسة (كامن) في الأردن، المشاركين على عملية إنشاء (نظرية تغيير) في برامج الاستثمار الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها لتعزيز فعالية تلك البرامج وتعميق تأثير القطاع الخيري في المنطقة.

وفي تعليق لها حول ورشة العمل، قالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: "مع تنامي إقبال الشركات والمؤسسات على تبني (نظرية التغيير) لتعزيز قدرتها على توظيف المعلومات والموارد في تحقيق التغيير الإيجابي المطلوب في المجتمع، تبرز هذه النظرية كأداةً فاعلةً لتوضيح العلاقة بين نشاط المؤسسة وحجم التغيير الذي تمكنت من تحقيقه على أرض الواقع".

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وأضافت: "تسهم هذه العملية في تطوير قدرة المؤسسة على تقييم أثر البرامج عبر فهم آلية حدوث التغيير داخل أنظمتها، الأمر الذي يساعدها على تحديد وتحقيق أهدافها طويل الأجل، كما يمكن للشركات التي تتبنى نظرية التغيير من ناحية أخرى تحديد المواضع التي يتعذر فيها على البرامج تحقيق الأهداف المنشودة، ما يساعدها على اتخاذ التدابير التصحيحية السليمة".

بدورها، أوضحت ريم خوري أن تصميم الورشة جاء بناءً على الدروس المستفادة من ورشة العمل السابقة التي عقدت في الرياض، حيث أسهم التدريب على التخطيط في تنمية قدرة المشاركين على تطوير خطوات فاعلة لتحقيق التغيير المطلوب، وتحديد أهدافهم القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، مؤكدة حرص المبادرة على تقديم الأدوات التي تحتاجها الشركات لتصميم وتنفيذ وتقييم تأثير أعمالها ونشاطاتها، وتمكينها من اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.

يذكر أن مبادرة بيرل تعمل، منذ تأسيسها عام 2010، على تطوير البرامج ونشر نتائج الأبحاث ودراسات الحالة، التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في بيئة الأعمال في المنطقة، وتحفيز الطلاب على تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة وأفضل ممارسات الأعمال في منطقة الخليج.



ويتضمن الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المتحرك لمبادرة بيرل أحدث المعلومات المتعلقة بالفعاليات والنشاطات التي تنظمها المبادرة بهدف تحقيق تغيير إيجابي في ممارسات الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في هذا المجال، كما أن باب التسجيل مفتوح لعامة الجمهور للمشاركة في تلك الفعاليات.