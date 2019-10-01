دلسكو تحصد علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

حصدت "دلسكو"، الشركة الإماراتية الرائدة في توفير الحلول المتكاملة، اليوم (الاثنين) علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذك للمرة الرابعة منذ عام 2015. جاء ذلك خلال حفل أقيم في المكتب الرئيسي لغرفة صناعة وتجارة دبي اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019.

وحضر الحفل سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وديفيد ستوكتون الرئيس التنفيذي لـ "دلسكو"، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين، حيث منح سعادة ماجد سيف الغرير ستوكتون شهادة "علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات".

وتمنح غرفة تجارة وصناعة دبي علامة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لتوفر إطاراً مجانياً لتقييم الممارسات المسؤولة، ومساعدة الشركات على تحديد استراتيجيتها للممارسات المسؤولة التي تشمل السياسات وأساليب الإدارة وتطويرها. وتهدف العلامة إلى توفير معيار اختياري واضح لتطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في ممارسات الأعمال بدبي ودولة الإمارات، ومراجعة وتقييم استراتيجية الشركة لمسؤوليتها الاجتماعية، وتوفير أداة تواصل تظهر لجميع المعنيين التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وخلال الحفل، قال سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: "نهنئ دلسكو على حصولها على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للمرة الرابعة، وهو ما يعكس التزام الشركة القوي برفع معايير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. تمثل علامة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تكريماً لجهود المؤسسات في تعزيز بيئة الأعمال في دبي ودولة الإمارات، حيث أصبحت بمثابة معيار تطمح الشركات للحصول عليه في كل أنحاء المنطقة. نتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات تحذو حذو شركة دلسكو في المستقبل".

ومن جهته، قال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لـ "دلسكو": "نحن سعداء بحصد علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. حيث يعكس حصولنا على هذه العلامة للمرة الرابعة منذ عام 2015 التزامنا بدعم مجتمع الأعمال في دبي الذي نفخر بكوننا جزءاً منه لأكثر من ثمانية عقود. إن ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات متأصل في نسيج دولة الإمارات، ولهذا نحن حريصون على خدمة المجتمعات، ليس فقط من خلال حلولنا المتكاملة، بل ومن خلال تمكينهم للعمل والأداء المستدام. ويمثّل هذا التقدير اليوم دافعاً لنا للاستمرار بتصميم وطرح أنشطة مسؤولية مجتمعية متنوّعة ومُستدامة ومبتكرة ".

وتقيّم علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عمليات الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وذلك عبر أربعة معايير رئيسية هي: مكان العمل، وسوق العمل، والمجتمع، وبيئة العمل. وفي كل معيار، توفر العلامة إرشادات تنظيمية محددة يتم تقييمها وفق أعلى المعايير. إن حصول "دلسكو" على العلامة على مر السنين دليل على أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي جزء لا يتجزأ من عملياتها الأساسية بحيث تعكس جودة ممارسات الموارد البشرية لديها، وبرامج التدريب والتطوير، والمبادرات المجتمعية، وممارسات الصحة والسلامة.

وتعد نسبة الموظفين المتطوعين في "دلسكو" لمجموعة البرامج المجتمعية التي تطلقها الشركة عالية جدا. وتركز هذه البرامج على التعليم، والبيئة، والتوعية الصحية، والقضايا الإقليمية والعالمية، والتطوع. حيث شارك موظفو دلسكو في 31 من أنشطة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في عام 2019 تضاف إلى سجل الشركة المتكامل والتي تساهم في تمكين المجتمعات بشكل أفضل وأكثر استدامة.