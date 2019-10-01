حياة بليس حي الوصل يفتتح مقهى فوكاس إلى جانب مجموعة مطاعمه

أعلن فندق حياة بليس دبي/حي الوصل، أحدث إضافة لفنادق حياة في دبي، عن افتتاح "مقهى فوكاس"، الذي يوفّر للزوار والمقيمين مكاناً جديداً للاسترخاء بعد ساعات العمل، والترفيه مع الأصدقاء في لعب البلياردو.

يقع "مقهى فوكاس" بجوار مطعم الفندق، ويتميز بأجواء نابضة بالحياة وتجهيزات أنيقة وتصميم داخلي غني بالألوان حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمتابعة رياضتهم المفضلة من خلال تقديم عرض مباشر للمباريات الرياضية. كما يتميز المكان بعروض أسبوعية متنوعة تجعله الوجهة المثالية للعائلات والأصدقاء.

صمّم مقهى فوكس باقة تضم العديد من الخيارات تتيح للضيوف فرصة اختيار قائمتهم حسب الطلب ابتداءً من 40 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، كما يمكن لمجموعة تضم 15 شخصاً أو أكثر الحصول على قائمة البوفيه الخاصة بهم، والتي تشمل المقبلات، والحساء والسلطات، والخبز، والوجبات الرئيسية، والحلويات، والقهوة، والشاي، والمشروبات الأخرى.

كما يمكن للمقيمين في الفندق الذين يرغبون في التنعم بالراحة في غرفهم طلب خدمة تناول الطعام في الغرفة، التي تقدم أفضل ما في مطبخ حياة بليس، على وجبة الفطور والغداء والعشاء.

يقدم "مقهى فوكاس" العروض التالية طوال الشهر:

العرض: باربيكيو يوم الخميس

الزمان: كل يوم خميس

الوقت: من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً

السعر: ابتداءً من 50 درهم إماراتي للشخص الواحد

التفاصيل: استمتعوا بألذ المشاوي في هذا القسم الرائع من المدينة، مع بوفيه غني من اللحوم الطازجة وثمار البحر والحلويات الرائعة والمشروبات الغازية المفتوحة.

عرض الساعة السعيدة

الزمان: يومياً، من الأحد إلى السبت

الوقت: من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 8:00 مساءً

الخصم: 15% على المشروبات.