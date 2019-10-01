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احسان ترك ادم هو مصدر القوة في الحياة واقدم رواية ريا وسكينة في العصر الحديث في اعمالي الفنية

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  اكد الفنان احسان ترك في حلقة برنامج اسرار والنجوم التي تقدمة المطربة اسرار الجمال علي قناة الصحة والجمال بان الظروف خانيتني كان التحدى صعب وان موجود وربنا ساهم في اطالة العمر يساهم في الوجود وان المقربين يعرفون بان الظروف خانيتني وان الظروف التي مريت بها وان تاثيرى بمقولة مصطفي كامل لاياس مع الحياة ولاحياة مع الياس وان هذا هدف في الحياة وان اابني ادم هو الشي الذى ساهم في التمسك في الحياة وان حب الناس يعتبر مكسب بالنسبة لي          واضاف ان الفرق صعب بين الاب والابن وانا عايش في الدينا من اجلة وان لدية الكبار الموسيقار  ايمن الذى يقوم بعمل الموسيقي التصويرية لااعمال الفنية وابنتي غادة خريجة الاقتصاد وعلوم السياسية وهي متزوجة في الخارج وابنتي نور حاليا متزوجة وبتشغل في المطار وادم ابني الصغير وان خيانة الوطن هي اعلي مقياس الخيانة مش زى خيانة زوج لزوجتة والاصدقاء لاانها كارثة بجد                  واشاد الفنان احسان ترك بموهبة احمد صلاخ لاانة يضبط ايقاع الغناء وانة فنان وعاشق للالة الموسيقية وان كلمة يوم اليتيم ليست محببة ويجب تحويلها لبيت العائلة المصرية وان مفيش حد نقولة يتيم ومتحدى اعاقة وانهم ناس ذات عقول ناضجة وفذزة                                                                                  واوضح ان احب الاعمال الفنية الي قلبة هو امراة من الصعيد الجواني بعتز بية بشكل مخيف وان بدايتي الفنية وانا في مرحلة الكبر وان المخرج الراحل حسن بشير مخرج العمل اصر علي عمل دور رجل صعيدى وان القائمين علي العمل ابدوا اعتراضهم للقيام بهذا الدور ولكن المخرج حسن بشير وجد نجاحي في هذا الدور وفعلا نحجت في تقديم هذا الدور في العمل الدرامي ومسرحية بكاكا شو قدمت فيها شخصية معلم ودور جميل جدا وبعتز بوجودى مع الزعيم عادل امام في العمل معة في افلامة ومسلسلاتة ووجة رسالة الية بان ربنا يديلك الصحة ويبعد عنك كل شر وكل مرض وسعيد بمشاركتي مع الفنانة القديرة سميرة احمد في مسلسل احلام في البوابة ومع الفنانات غادة عبد الرازق وليلي علوى في مسلسل شمس وان مشاركتي مع الفنانين اشبان منهم تامر حسني ومحمد رمضان واعتبرهم اولادى وليس اصدقائي لااني بحبهم جدا وعملت معهموانهم مواهب جميلة جدا  وتابع ان بعتذر بالعم مع الاخرين ممن اجل قوة الشخصية التي اقدمها في الشاشة وان توفيق من الله هو سبب نجاح في اعمالي الفنية                                واوضح ان المخرج سامح عبد العزيز قدمت معة اغنية حط النقط علي الحروف مع المطربة بوسي سمير وانها شخصية مختلفة عن شخصيتي الواقعية وحققت الاغنية نجاحا ساحقا وان الاغنية كنت بعتز بها في بدايتي الفنية                    وتابع ان مصر هي حضن للمصرين لاان سفرت كل البلاد في الاخر عودت الي ارض الوطن وان الناس الهاربة من مصر بيقومون بكل الحيل للرجوع علي طريقتم واحنا مائة وخمسة مليون وان خمسة عشر مليون لديهم عقول ناضجة وان الدول العربية والاوربية نجاحة في العمل والاجتهاد في مواقيت العمل                      وكشف اعن مشروعاتة الفنية في تقديم مسرح في مطلع شهر اكتوبر الحالي ونجاحنا في تقديم عرضين في الاسكندرية وتقديم عرض اخر في شهر اكتوبر بعنوان عودة ريا وسكينة في العصر الحديث لمناقشة الموضوع بشكل كوميدى العمل يضم نجبة من الفنانين منهم عيد ابو الحمد وشيرى سالم ورشا الشهيرة بااوشة ومجموعة من المواهب الشابة والمخرج وائل الرفاعي ونجم من نجوم الاسكندرية محمد عظيمة وهو شقيق لفنان حجاج عبد العظيم                      وتابع بان الفن مسرح علي حد قولة وانة قدم اعمال مسرحية من قبل بسبب ايقاف الاعمال السينمائية والدرامية معة وان المسرح يظهر ابداع الفنان وتاثيرة في عقول الجمهور                                                                            اما الاعلامية حنان ابراهيم قد عبرت عن حياتها بان حياتها صعبة وعدت كل المحن وان عملي الاعلامي واهتمامي باسرتي وابنتي ريتال من اهم الوياتي في الحياة وان قدم اعمال فنية وندمت علي تقديمها وقدم احمد صلاح مجموعة من اجمل الاغاني الجميلة بمقابل مشاركتة مع المطربة اسرار الجمال في تقديم انتة وبس اللي حبييبي                                                                   
              وقدمت المطربة الشابة لطيفة جابر مجموعة من الاغاني الغربية التي لقت استحسان الجمهور

 

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