الامارات | تواجد نسائي لافت في التصويت المبكر بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد نسائي لافت في التصويت المبكر بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من عمليات التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في المركز الانتخابي بقاعة الاتحاد في أم القيوين إقبال المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في الإمارة الذين بلغ عددهم 19 مرشحا.

وحرص الناخبون بجميع فئاتهم من الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم على المشاركة في العرس الوطني والتصويت بفعالية، وكان تواجد المرأة ومشاركتها لافتاً في اليوم الأول للتصويت المبكر لانتخابات الوطني الاتحادي في أم القيوين.