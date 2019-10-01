الامارات | تطبيق ذكي يبتكره طلبة جامعة عجمان للكشف عن نقص الفيتامينات

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ذكي يبتكره طلبة جامعة عجمان للكشف عن نقص الفيتامينات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق من طلبة وخريجي كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة عجمان بالمركز الأول لجائزة جيمس دايسون على الصعيد المحلي، عن مشروعهم "VitaCAM" وهو عبارة عن تطبيق على الهاتف يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن نقص الفيتامينات لدى الإنسان. وقد تم تكريم الفريق في حفل لتوزيع الجوائز أقيم في مركز الشباب بأبراج الإمارات بدبي.

وقد قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، خلفان بالهول بتكريم الفائزين بالمسابقة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مركز الشباب بدبي، وقال: "سعداء جداً بالإنجاز الذي حقّقه الطلبة العرب الموهوبين، وبالأفكار المبدعة التي قدّمها جميع المشتركين في المسابقة".

وقال مدير الجامعة، الدكتور كريم الصغير: "إن أحد مصادر الفخر للجامعة يتمثل في قدرتها على إعداد طلابها إعداداً أكاديمياً متميزاً وتدريبهم تدريباً عملياً مركزاً يعزز قدراتهم على المنافسة في المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية والمحلية".

ويتألف الفريق من الطلبة أحمد سيف الدين خليل، ومحمد آيت قاسم، وسيف الدين الغلاييني، والمهندس وسام شهيب، مساعد محاضر في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وخريج الكلية، ويتمثل مشروعهم بتطبيق يقوم بتقييم حالة الشخص من خلال التقاط صور فوتوغرافية للعيون والشفاه واللسان، ثم يُصدر التشخيص الصحيح وفقاً للصور التي تم التقاطها.