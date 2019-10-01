الامارات | بالفيديو.. تعرف إلى آلية التصويت بلغة الإشارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مركز الانتخابات في عجمان عبدالله سالم ل"الإمارات اليوم" أن لجنة عجمان أطلقت مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى مراكز التصويت المبكر بالدولة عن طريق توفير ركن خاص فيه شاشة عرض لشرح عملية التصويت الإلكتروني بلغة الإشارة لأصحاب الهمم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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