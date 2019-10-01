الامارات | في "يوم المسنين العالمي".. تعرف إلى 4 خطوات توصلهم الى الرعاية والترفيه

شكرا لقرائتكم خبر عن في "يوم المسنين العالمي".. تعرف إلى 4 خطوات توصلهم الى الرعاية والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوافق الأول من أكتوبر اليوم اليوم العالمي للمسنين، وهو أحد أعياد الأمم المتحدة، ومناسبة عالمية يتم احياؤها سنوياً منذ عام 1991، بهدف رفع نسبة الوعي بالحقوق، والمشكلات التي يواجها كبار السن، الذين يعرفون في دولة الامارات باسم "كبار المواطنين".

ويلقى كبار المواطنين في دولة الامارات اهتماماً واضحاً تقديراً لمكانتهم وقيمتهم، لاسيما في الموروث الثقافي للمجتمع، ويتم تنفيذ خطط مدروسة تتبلور عبر تقديم عدد من برامج وخدمات الرعاية التي توفرها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتصدر وزارة تنمية المجتمع بطاقة "مسرة" التي تصدر لكبار المواطنين من الذين تجاوزا الـ60 عاماً، وفي ما يلي أربع خطوات سهلة تمكّن كبار المواطنين من إصدار البطاقة التي تعد وثيقة معتمدة، يحصلون على أساسها على خدمات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، بما فيها أنشطة الترفيه.

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التسجيل في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، من خلال انشاء ملف شخصي للمسن.

معالجة الوزارة للطلب، ومن ثم التحقق من صحة البيانات المقدمة.

يتم إصدار بطاقة لمقدم الطلب، وارسال رسالة نصية لمقدم الطلب بعد نجاح التحقق من صحة البيانات.

استلام البطاقة من مكاتب الشؤون التابعة لوزارة تنمية المجتمع حسب اختيار مقدم الطلب.