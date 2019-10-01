الامارات | قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلع ميدانياً على سير العمل والإجراءات الأمنية المطبقة خلال العملية الانتخابية

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلع ميدانياً على سير العمل والإجراءات الأمنية المطبقة خلال العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي بن علوان النعيمي يرافقه نائب القائد العام رئيس اللجنة الأمنية وعضو لجنة الانتخابات الوطنية المحلية للإمارة العميد عبدالله خميس الحديدي وعدد من الضباط المعنيين، سير إجراءات الأداء في مركز الانتخابات داخل اللجان في رأس الخيمة ، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة في تعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمنسجمة مع الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة وفقاً لأفضل معايير الجودة والكفاءة والشفافية ، وإسهاماً منها في تحقيق الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أمناً عبر التأكد من توافق سير العمل مع الخطة الزمنية الموضوعة.

واطلع خلال جولته التفقدية على جاهزية واستعداد شرطة رأس الخيمة في تأمين الحدث وتقديم جميع التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر لإخراج هذا الحدث على أحسن وجه وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات دائماً من أفضل دول العالم أمناً من خلال إدارة وتنظيم الحدث من خلال التأكد على تذليل العقبات وإنجاز جميع الترتيبات والتجهيزات على الوجه الأكمل وضرورة إعطاء الصورة المشرفة والانطباع الجيد للإمارة.

وأكد القائد العام بأن الجولة تأتي في إطار الحرص على الوقوف على مدى جاهزية كافة فرق التابعة للشرطة وملحقاتها ومتابعة سير التحضيرات الجارية ليلاً ونهاراً لتكون الإمارة على أهبة الاستعداد للحدث من خلال المتابعة الميدانية على أرض الواقع إجراءات سير الأداء والالطلاع على كافة المستجدات والوقوف على التدابير والإجراءات الأمنية والاطمئنان على سير اعمل ، إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها في تطوير الخدمة ومواجهة التحديات ضمن الخطط الموضوعة مسبقاً.

مشيداً باستعداد الفرق وجاهزيتها الدائمة لأداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية والهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان.