"الموارد البشرية" تدعو لتسهيل خروج الموظفين المواطنين للتصويت في "انتخابات الوطني"

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى تسهيل مهمة خروج موظفيها المواطنين العاملين لديها، والسماح لهم بمغادرة أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي، وفي الأيام المحددة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وفق الأصول، من أجل تمكينهم من التصويت للمرشحين خلال الفترة من اليوم وحتى الخامس من أكتوبر الجاري.

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وأوضحت الهيئة، في تعميمها رقم 19 لعام 2019، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم العملية الانتخابية في الدولة.. داعيةً جميع الوزارات والجهات الاتحادية إلى تقديم الدعم والتعاون لإنجاح هذه المناسبة الوطنية.