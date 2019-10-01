العين.. توافد كبير للناخبين للتصويت المبكر في "انتخابات الوطني"

توافد صباح اليوم عدد كبير من الناخبين في مدينة العين، في اليوم الأول من عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقال الدكتور منصور البلوشي رئيس مركز الخبيصي للانتخابات بمدينة العين، نبارك لحكومة وشعب دولة الإمارات هذا اليوم الوطني .. لافتاً إلى التوافد الكبير من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية خاصة من العنصر النسائي وحرصهن على المشاركة في عملية التصويت.

وأشار إلى إطلاق اللجنة الوطنية للانتخابات لعدد من المبادرات في مراكز الانتخابات والتي تسعى لإسعاد الناخبين وتشجيعهم وتحفيزهم لحضور عملية التصويت.

وأوضح أن من أهداف مركز الخبيصي للانتخابات هو بث الروح الإيجابية وإسعاد الناخبين من خلال تقديم مختلف أنواع المساعدة لهم وخاصة كبار المواطنين لدعم هذه الفئة الجميلة التي تحمل من الولاء الكبير لهذا الوطن.

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وذكر أن المركز يدرب الناخبين الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات على التصويت الإلكتروني قبل عملية الانتخاب الرسمية وتستغرق عملية تدريبهم دقيقة واحدة فقط قبل أن يكملوا عملية التصويت النهائية.

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يشار إلى أن عملية التصويت التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات تتم من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة حيث يقوم عدد من أعضاء اللجنة بالتأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية عبر بطاقة الهوية الوطنية ثم يتوجه إلى أجهزة التصويت التي من خلالها يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق البطاقة نفسها ومن ثم يبدأ الناخب عملية التصويت واختيار مرشحه عبر الشاشة التي تبين صور وأسماء المرشحين وأرقامهم الانتخابية.